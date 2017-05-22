Киев, 22 мая, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев разорвать все контакты с родственниками, живущими в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Этот пламенный призыв Вятрович опубликовал в своем аккаунте в соцсети Facebook.

При этом Вятрович подчеркнул, что Украина получает пользу от разрыва контактов с Россией.

«Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине», — заявил Владимир Вятрович.

По мнению директора Института нацпамяти, против Украины могут быть использованы все связи двух стран: от экономики, языка, истории и культуры до традиций и родственных связей.

Интересно, что Вятрович не указал, какую пользу получает Украина или украинцы от разрыва с Россией.

Напомним, Украинский институт национальной памяти занимается «изучением» «украинской истории» под националистическим углом зрения. Институт получил сомнительную известность после публикации откровенно бредовых измышлений об исторических событиях. Кроме того, данное учреждение является одним из инициаторов скандально известного «закона о декоммунизации».