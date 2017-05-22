Ярославль, 22 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов за 2016 год получил доход в 5 миллионов 499 тысяч рублей. Это более чем на 2 миллиона больше, чем доходы временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронова, который в 2016 году получил 2 миллиона 875 тысяч рублей. Об этом сообщается в сведении о доходах сотрудников мэрии, размещенных на официальном портале города, передает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Владимир Слепцов имеет квартиру в пользовании, и 2/3 квартиры в собственности. Автомобиля у главы города нет. Жена Владимира Слепцова не имеет доходов за 2016 год, зато владеет земельным участком, квартирой и гаражом.

Больше Владимира Слепцова из сотрудников мэрии доход только у его заместителя по социально-экономическому развитию города Алексея Торопова — 6 151 212 рублей. При этом в собственности у Алексея Торопова также нет автомобиля.

Судя по всему, доходы мэра Ярославля связаны с продажей недвижимости либо автотранспорта — до назначения в Ярославль Слепцов работал мэром городского округа Химки. А вот Алексей Торопов в 2016 году еще занимался бизнесом, правда, имел ряд долгов, которые погасил перед самым назначением на муниципальную службу.