Тверь, 22 мая, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Усилить надзор за обеспечением сохранности автодорог Тверской области поручил губернатор Игорь Руденя на оперативном совещании с членами правительства региона 22 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Дорожные работы

«Нужен жесточайший режим администрирования этих процессов. На содержание дорог выделяются значительные средства, мы должны видеть результаты. Подрядчики должны работать в соответствии с утвержденным контрактом, перечнем работ и делать это ответственно», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось на совещании, с начала этого года региональное министерство по обеспечению контрольных функций провело 49 проверок по исполнению требований по зимнему и летнему содержанию дорог. По итогам этих проверок было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 505 тыс. рублей, взыскано из этой суммы — 200 тыс.

Игорь Руденя подчеркнул, что суммы взысканных штрафов не соответствуют реальному положению дел. Количество контрольных мероприятий необходимо увеличить, считает губернатор.

Кроме того, в регионе были проведены проверки состояния гарантийных объектов — участков, отремонтированных в 2016 году. Всего специалисты обследовали 14 объектов в Ржеве, Старице, Старицком, Ржевском, Калининском, Зубцовском, Бологовском, Западнодвинском, Оленинском, Нелидовском районах. Информация о выявленных недостатках направлена заказчикам.

Игорь Руденя подчеркнул, что эти сведения нужно также передавать ответственным ведомствам и руководителям на местах.

«Со своей стороны главы тоже должны сигнализировать нам о недоработках», — отметил губернатор.

По информации регионального министерства по обеспечению контрольных функций, во втором квартале 2017 года в Тверской области будет организован контроль исполнения требований по летнему содержанию дорог на 59 региональных и 160 муниципальных объектах.