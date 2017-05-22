Москва, 22 мая, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Разрыв между уровнем инфляции и размером ключевой ставки не может составлять 6% — показатель должен снижаться вместе с инфляцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, к такому решению пришли депутаты трех профильных комитетов, вошедшие в рабочую группу Госдумы по рассмотрению отчета Центробанка за 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Ключевая ставка при уровне инфляции в 4% должна составлять 5−6%, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).

«Когда вы поставили задачу по инфляции в 4%, а ключевую ставку оставили на 10%, почему сохранялся этот разрыв в 6%?», — спросил у представителей ЦБ Арефьев.

Между тем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что в своих расчетах Центробанк опирается в первую очередь на прогноз, поэтому важную роль играет не только фактический уровень инфляции, но и инфляционные ожидания.

«Инфляционные ожидания населения и участников бизнеса пока, к сожалению, выше 4%, но мы неоднократно отмечали, что по мере снижения инфляционных ожиданий будет открываться пространство и для снижения ставки. Уровень ставки в диапазоне 6−7% может быть в будущем, если инфляция снизится, а инфляционные ожидания закрепятся на определенном уровне», — отметил Дмитриев.

Впрочем, отметил Дмитриев, если ключевая ставка снится до 4%, то ставки по вкладам в банках станут для граждан совсем не привлекательными.

«В таком случае, привлекательность рубля не только для внешних инвесторов, но и для населения, сократится, и мы можем получить такие негативные эффекты как долларизация и падение доверия к валюте», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, у Центробанка есть четкий ориентир — ключевая ставка со временем должна достигнуть уровня 2,5%. Однако достигнуть и удержать ее будет не так просто.

«Ключевая ставка будет в районе 2,5%, номинальная — в районе 6−7%. Это будет тогда, когда все будет хорошо и экономика придет к своему некоторому равновесию. Чего не случится никогда — это не значит, что ставка никогда не будет снижена, просто на это повлияют другие условия: высокие или низкие цены на нефть, хороший или плохой урожай», — подчеркнул Дмитриев.