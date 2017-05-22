Чебоксары, 22 мая, 2017, 18:12 — ИА Регнум. В Чувашииприостановлено членство в «Единой России» главы города Чебоксары, члена президиума регионального политсовета Ирины Клементьевой, в отношении которой возбуждено два уголовных дела. Соответствующее решение принято сегодня, 22 мая, на заседании президиума регионального политсовета партии, сообщили ИА REGNUM в отделении «Единой России».

«Единая Россия»

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«Президиум Регионального политического совета принял решение приостановить членство во Всероссийской политической партии «Единая Россия» Клементьевой Ирины Всеволодовны до установления результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится, в частности, в сообщении.

Напомним, на минувшей неделе СУСК распространил информацию о возбуждении двух уголовных дел на Ирину Клементьеву, которая работает главой Чебоксар на непрофессиональной (бесплатной) основе и возглавляет страховую компанию «Чувашия-Мед» (компания со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования). Как ранее сообщало ИА REGNUM, её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что от имени страховой компании она передала в аренду на 10 лет коммерческой организации, учредителем и директором которой является её муж, часть нежилого помещения за 80 тыс. рублей при его рыночной стоимости не менее 132 тыс. рублей. Согласно материалам дела, подозреваемая также от имени возглавляемой организации продала матери одной из сотрудниц земельный участок «по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн рублей».

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Напомним, помимо работы на посту главы Чебоксар, Ирина Клементьева также является лидером чебоксарских единороссов и входит в президиум регионального политического совета партии. Кроме того, она является членом межведомственной комиссии по ценообразованию на медицинские услуги, членом правления Территориального фонда ОМС Чувашии, председателем Ассоциации страховых медицинских организаций Чувашии, председателем городского отделения общественной организации «Чувашский республиканский Совет женщин».