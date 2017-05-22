Нью-Дели, 22 мая, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Еще пять стран присоединились к Международному солнечному альянсу (ISA), соответствующее рамочное соглашение было подписано в индийском городе Гандинагар, 22 мая сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Индия

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Рамочное соглашение ISA было подписано официальными представителями Джибути, Коморских островов, Кот-д'Ивуара, Сомали и Ганы в кулуарах встречи, организованной Африканским банком развития (AfDB).

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Напомним, идея создания ISA была выдвинута на Конференции ООН по изменению климата в Париже 30 ноября 2015 года премьер-министром Индии Нарендрой Моди, бывший президент Франции Франсуа Олланд поддержал инициативу.

Индия и Франция были первыми двумя странами, ратифицировавшими рамочное соглашение ISA. В течение семи месяцев с момента подписания рамочного соглашения общее число подписавших его стран достигло 31, причем шесть стран ратифицировали это соглашение.