Ярославль, 22 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В музее истории города Ярославля состоится открытие фотовыставки, посвященной городам-побратимам Ярославлю и Эксетеру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Алексей Лобанов Девон, Великобритания

Английский город Эксетер является побратимом Ярославля уже более 25 лет. Города сотрудничают в самых различных сферах — это школьные и университетские обмены, работа музеев, выступления творческих коллективов, а накануне дня города Ярославля в музее истории откроется фотовыставка фотографов из Ярославля и Эксетера. На ней британский фотограф представит 25 фотографий Ярославля и области, а ярославский такое же количество фотографий Эксетера и графства Девон.

В течение 2016 и в начале 2017 года фотографы из Ярославля и Эксетера готовили материал для выставки. Так Алексей Лобанов дважды ездил в Эксетер. Мария Лис посетила Ярославль в феврале 2017 года.

«Чтобы узнать Россию, обязательно нужно приехать зимой, прочувствовать этот суровый климат», — сказала Мария Лис.

На выставке представлены серии работ, в которых фотографы отразили свое восприятие архитектуры, городских пейзажей и природы. Особое внимание уделено портретам горожан.

«Мои работы увидела женщина из Англии. Она раньше жила в Ярославле и возглавляла общество дружбы «Ярославль-Эксетер». Сейчас она живет за границей и продолжает держать связь с этим обществом. Ей понравились мои работы, и она предложила совместный фотопроект. Мой взгляд на Эксетер и британский взгляд на Ярославль. В нашем городе выставка фотографий пройдет три недели и, конечно, очень хочется, чтобы был симметричный ответ в виде такой же выставки в Эксетере. Но там пока не могут найти помещение, которые способно принять выставку не на один-два дня, а больше», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Лобанов.