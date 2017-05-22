Белгород, 22 мая, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Судебные разбирательства вокруг трагедии на железнодорожном переходе у рынка «Салют» в Белгороде продолжаются. Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ОАО «РЖД» признали виновным в смерти 25-летней женщины, которую сбил поезд, и обязали выплатить компенсацию родственникам погибшей — но требования суда выполнены не были.

Андрей Репин ИА REGNUM Переход для пешеходов

В мае 2015 года 25-летняя женщина погибла под поездом. Переходя железнодорожные пути, она не слышала сигнала машиниста, так как была инвалидом третьей группы по слуху.

Решающим в этом деле стало место произошедшего: переход у «Салюта» появился стихийно при строительстве рынка, и надзорные органы неоднократно требовали у ОАО «РЖД» либо ликвидировать переход, либо оборудовать в соответствии с требованиями безопасности.

Железнодорожники эти требования игнорировали в течение нескольких лет и привлекались за это к административной ответственности. За эти годы несколько человек на переходе получили травмы, двое погибли. Во второй смерти суд обвинил железнодорожников: коллегия сделала вывод, что «непосредственной причиной гибели пострадавшей послужило не отсутствие у нее слухового аппарата, а отсутствие на данном переходе световой сигнализации».

У пострадавшей остались дочь и супруг — также инвалид третьей группы. В пользу матери, мужа и дочери погибшей с железнодорожников взыскали 1,5 млн рублей компенсации за моральный ущерб и расходы на погребение, а затем суд постановил взыскать с ОАО «РЖД» ежемесячные платежи на содержание маленькой дочери погибшей.

Теперь Белгородская транспортная прокуратура подала в суд на ОАО «РЖД» за невыполнение требований суда. Как сообщает Fonar.tv, денег семья погибшей от железнодорожников не получила. Теперь с них требуют еще 70 тысяч рублей в качестве процентов. Рассматривать иск будет Мещанский районный суд Москвы.

В истории с «Салютом» это уже не первый случай, когда «РЖД» игнорирует судебные решения. Злополучный переход был оборудован по правилам только летом 2016 года, после гибели двух человек.