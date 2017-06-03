Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 21 мая временное правительство освободило министра торговли и промышленности Коновалова, согласно его прошению, от занимаемой им должности члена Временного Правительства и министра торговли и промышленности, и временное управление министерством торговли и промышленности возложило на товарища министра торговли и промышленности Степанова.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Временное правительство предоставило военному и морскому министру Керенскому принять меры относительно немедленного привлечения на действительную военную службу всех военнообязанных, состоящих на учете в общественных организациях, за исключением некоторых категорий лиц, утрата которых была бы невозместима для названных организаций.

Для подготовительного обсуждения военных вопросов, связанных с внешней политикой, временное правительство постановило образовать Особое совещание под председательством министра-председателя, в составе министров: иностранных дел —Терещенко, военного и морского — Керенского, почт и телеграфов — Церетели и путей сообщения — Некрасова.

Временное правительство приняло постановление о введении волостного земского управления и о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. Согласно Временному положению о волостном земском управлении, ведомству волостного земства подлежат, в пределах волости, дела местного общественного хозяйства и управления. Волостное земское собрание образуется из волостных земских гласных, исполняющих свои обязанности бесплатно, избираемых на трехлетний срок гражданами обоего пола всех национальностей и вероисповеданий, достигшими ко времени составления избирательных списков 20 лет, если они во время составления списков проживают в данной волости или имеют в волости домашнее обзаведение, или состоят там на службе, или же имеют иные, связанные с волостью, определенные занятия. Никто не может иметь на выборах более одного голоса.

С открытием действий волостных земских собраний, упраздняются ныне существующие волостные сходы и волостные правления, должности волостных старшин и их помощников, заседателей волостных правлений и волостных писарей, волостные попечительства по призрению семейств солдат и матросов, а также и волостные продовольственные комитеты.

К.А. Трутовский. Земское собрание в провинции. 1868

На тех же основаниях производятся выборы в уездные земские собрания. Уездное Земское собрание составляется из земских гласных от сельских местностей и от городских поселений. Губернское земское собрание составляется из гласных, избираемых уездными земскими собраниями и городскими думами. В целом ряде городов заведывание земскими делами возлагается на общественное их управление, причем городские думы пользуются правами и несут обязанности губернских и уездных земских собраний (в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе) или же только уездных (например, в Астрахани, Кишиневе, Витебске, Двинске и многих других городах).

В Москве открылся Всероссийский продовольственный съезд, созванный по инициативе Всероссийского совещания советов рабочих и солдатских депутатов. Присутствует более 1.000 человек. Председателем избран Хинчук. Министр финансов Шингарев произнес речь о продовольственной разрухе и угрожающем государству финансовом кризисе.

«Налоги не поступают, «заем свободы» идет слабо. Может наступить момент, когда бумажные деньги будут совершенно обесценены, и государству нечем будет покрывать платежи. Власти на местах нет. Закон о хлебной монополии проведен уже давно, но продовольственные комитеты не везде еще сорганизовались; волостных комитетов почти нигде еще нет. В мае подвоз хлеба усилился, но с конца июня начнутся полевые работы, и подвоз хлеба прекратится. Необходимы экстренные меры, чтобы до конца июня скопить запасы хлеба.»

Председатель продовольственной комиссии Громан предложил съезду присоединиться к резолюции о борьбе с хозяйственной разрухой, принятой исполкомом Петербургского совета. По его мнению, хозяйственная разруха — неизбежное следствие войны — может быть ослаблена лишь планомерной организацией народного хозяйства и труда. На этот путь уже вступили все воюющие государства. Необходимо немедленное регулирование по определенному плану народнохозяйственных и социальных отношений, распределение государством сырья и материалов, работа заводов по указаниям государственной власти, регулирование прибыли, заработной платы и цен на продукты.

Когда государство сможет обеспечить рабочим определенную реальную заработную плату, тогда прекратится погоня рабочих за повышением денежной оплаты труда, которое не приносит рабочим пользы, так как отстает от роста цен на продукты потребления.

Рубли

Министр продовольствия Пешехонов, присоединяясь к основным положениям предложенной Громаном резолюции, отметил, что в стране — абсолютный недостаток продуктов и сырья. Поэтому, наряду с организацией хозяйства и труда, требуется равномерное распределение продуктов и сокращение потребления. Планомерное государственное вмешательство в хозяйственную жизнь необходимо. Планомерная организация народного хозяйства — не только временная мера, вызываемая войной и разрухой, но этап в социальном развитии, знаменующий переход от хозяйства частно-анархического к общественно-планомерному.

На вечернем заседании Маслов (экономист, меньшевик-оборонец) сделал доклад «об организации производительных сил страны». Докладчик думает, что основа экономического кризиса заключается в несоответствии производства с размерами государственных потребностей. Для урегулирования производства необходимо произвести перераспределение рабочих сил и средств производства из непроизводительных отраслей хозяйства в производительные.

В газете «Голос труда» публикуются результаты Казанского уездного земского собрания:

«Читается доклад по продовольственному делу. В докладе говорится, между прочим, что еще при старом строе разверстка хлеба была сделана так, что 142, 500 пуд. полагались с крестьян, а частных владельцев всего 7,500 п.; в объяснение этого говорится, что «собранные Управой данные о наличности хлеба у частных владельцев свидетельствовали о том, что излишек хлеба к моменту учета имелся у весьма немногих помещиков».

Гл. Строителев горячо призывает крестьян потерпеть еще немного и отдать до последнего пуда хлеба, так как армия без хлеба не может сражаться, а родина в большой опасности.»

Там же представлен подробный рассказ о борьбе за архиерейский лес в деревне Горки:

«С того времени, как распространилась известие, что вся земля должна отойти в пользование трудового народа, крестьяне дер. Горки стали рассматривать архиерейский лес, как свое будущее достояние, т.к. со временем Екатерины эта земля под лесом была отрезана монастырем из состава надела городских крестьян. В свою очередь, и архиерейский дом, чувствуя, что из-под его власти ускользает такое богатое имение, вознамерился, как говорят крестьяне, «оставить им от леса одни пеньки»; с этой целью на 15 мая назначены были торги на сдачу делянок леса.

Услышав об этом, крестьяне хотели воспрепятствовать рубке леса силой, но нашлись между ними люди, которые посоветовали не прибегать к оружию, а действовать через новую власть в лице казенного уездного комитета общественной безопасности. Итак, крестьяне составили и передали в комитет 16 мая приговор, в котором говорят:

«В виду того, что управление казанского архиерейского дома продает на сруб делянки леса, смежного с нашей надельной землей и долженствующего отойти во владение или пользование наше т. е. крестьян дер. Горки, каковой продажей архиерейский дом наносит ущерб нам или другим владельцам земли, состоящей под лесом, — постановили воспретить архиерейскому дому продажу леса, о чем довести до сведения уездного комитета общественной безопасности на предмет принятия мер к воспрепятствование управлению архиерейского дома производить продажу делянок указанного леса, причем сообщить комитет общественной безопасности, что если с его стороны таковых мер принято не будет, то это обстоятельство может вызвать противодействие порубке леса».»

Заготовка дров

Московское областное бюро РСДРП (б) рассмотрело вопрос об отношении к «объединенным организациям».

«Целиком стоя на почве резолюции Всероссийской конференции об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческого блока, Московское Областное Бюро вынуждено констатировать факт чрезвычайной организационной пестроты, чрезвычайного разнообразия сложившихся на местах партийных организаций в Центральной промышленной области».

В зависимости от состава объединенных организаций, способы осуществления резолюции об объединении интернационалистов должны быть разными. Если в неопределившихся организациях нужно ставить на обсуждение слабых мест оборонческих идей и содействовать занятию этими организациями революционной интернационалистской позиции, то организации, в которых состоят большевики и меньшевики-интернационалисты, необходимо поддерживать и пресекать стремление отдельных их членов к объединению с оборонцами.

В целом, Бюро призывало членов партии к осторожному, но четкому выявлению своих разногласий с меньшевиками и постепенному полному захвату организаций.

Марина Цветаева пишет стихотворение, посвященное Керенсокму:

«И кто-то, упав на карту, Не спит во сне. Повеяло Бонапартом В моей стране.

Кому-то гремят раскаты: — Гряди, жених! Летит молодой диктатор, Как жаркий вихрь.

Глаза над улыбкой шалой —Что ночь без звезд! Горит на мундире впалом —Солдатский крест.

Народы призвал к покою, Смирил озноб —И дышит, зажав рукою Вселенский лоб.»

В журнале «Новая жизнь» выходит «поэтохроника» Маяковского «Революция»:

"Нам, Поселянам Земли, каждый Земли Поселянин родной. по станкам, по канторам, по шахтам братья. Мы все на земле солдаты одной, жизнь созидающей рати.

Побеги планет, держав бытие подвластны нашим волям. Наша земля. Воздух — наш. Наши звезд алмазные копи. И мы никогда, никогда! никому, никому не позволим! землю нашу ядрами рвать, воздух наш раздирать остриями отточенных копий.

Чья злоба надвое землю сломала? Кто вздыбил дымы над заревом боен? Или солнца Одного На всех мало?! Или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах, последний штык заводы гранят. Мы всех заставим рассыпать порох. Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою, не крики тех, кому есть нечего. Это народа огромное громовое: — Верую величию сердца человечьего! —

Это над взбитой битвами пылью, над всеми, кто грызся, в любви изверясь, днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь!»

Александр Дейнека. Маяковский. 1941

Николай II пишет в дневнике:

«Чудесная погода без единого облачка на небе. Погулял с Алексеем до 10 час. В 101/2 началась обедня, и затем была вечерня, кот[орая] окончилась в 12 ч. Днём находились в саду три часа. Перепиливал поваленное в саду дерево на дрова, катался в байдарке и на велосипеде. Читал до 71/2 и немного погулял с дочерьми до обеда.»