Гавана, 22 мая, 2017, 16:05 — ИА Регнум. На минувшей неделе в Гаване состоялись переговоры с руководством ряда кубинских транспортных предприятий и профильных ведомств и компании ГАЗ при поддержке российского Торгпредства. Как отмечает Долгов, обе стороны проявляют большое желание к долгосрочному сотрудничеству, залогом которого должно стать размещение сборочного производства различной техники марки ГАЗ. По его словам, ГАЗ ценит уровень подготовки кубинских рабочих и специалистов и считает, что он вполне достаточен для развития производственной кооперации.

«Группа ГАЗ»

На встрече также был поднят вопрос поставок различных моделей автомобилей, автобусов и грузового транспорта, которые производит группа ГАЗ, — малотоннажных автомобилях семейства «ГАЗель NEXT», среднетоннажных «ГАЗон NEXT», грузовиках «Урал» и автобусах ПАЗ и ЛиАЗ.

«Рынок Кубы небольшой и при этом очень бедный — там до сих пор ездят на очень старой технике. С учетом того, что ГАЗ сейчас делает ставку на более дорогую линейку — NEXT, которая даже в России дороже, чем прежние продукты ГАЗ, — бешеной популярность на Кубе, где наибольшее значение имеет цена товара, ожидать не стоит, даже если производство будет локализовано», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM автомобильный эксперт Сергей Баранов.

У ГАЗ есть шансы на Кубе, разве что если компания сможет предложить какие-либо особые условия, заручиться государственной поддержкой и работать на госконтрактах, и контактах с крупными предприятиями, отметил эксперт. В глобальном смысле выход на рынок Кубы всё же имеет мало шансов на успех.

Как отмечает доктор экономики Анна Мейзер, у ГАЗа есть перспективы на рынке Кубы, и немалую роль здесь играет отложенный спрос — автомобили на Кубе не просто старые, а слишком старые, и именно сейчас настало время, когда техника должна наконец-то обновиться.

«Кроме того, в данном случае для ГАЗа выход на рынок Кубы — вопрос не бизнеса, а политики», — отмечает эксперт. По её словам, так поступают китайцы, которые «заходят» на Кубу, формируя будущий рынок под себя.

«Куба является, пожалуй, последней из стран в Латинской Америке, где не присутствует капитал США, или же присутствует, но через третьи руки. России политически важно войти в этот регион со своей промышленной продукцией от грузовиков до бурильных установок», — подчеркивает Мейзер.

Группа ГАЗ активно работает на Кубе последние три года и стремится постепенно вернуться на кубинский рынок. В 2016 году компания поставила на Кубу партию из ста средних грузовиков ГАЗ-3309, которые хорошо зарекомендовали себя на Острове свободы. Российский производитель работает за рубежом по принципу «одного окна» — компания также обеспечивает сервис, гарантию, запасные части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году АвтоВАЗ планирует поставить на Кубу тестовую партию. Объем экспортируемых автомобилей составит приблизительно 300 автомобилей Lada.