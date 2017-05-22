Киев, 22 мая, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Запасы антрацита почти исчерпали себя на Украине, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает 22 мая УНН.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По его словам, все энергетические компании Украины работают на крайне низких запасах антрацитового топлива. При этом импорт антрацита пока не начался, уточнил Насалик.

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«На сегодняшний день объединенная энергетическая система работает практически на нулевых параметрах антрацитовой группы угля — мы используем в среднем 3,5−4 тыс. тонн, и основные контрактные поставки на Украину еще не вошли», — отметил министр энергетики.

Он также добавил, что министерство будет проверять весь импортный уголь «на предмет его происхождения», а любой уголь из Донбасса, попавший на территорию Украины, будет «конфискован».

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Напомним, с начала этого года на Украине начался энергетический кризис, вызванный запретом Киева на грузоперевозки между Донбассом и Украиной. Поскольку антрацит Киев получал, в основном, из Донбасса, то после объявления блокады Украина лишилась почти всего притока антрацитового топлива.

Заменить донбасский антрацит российским Киев отказался категорически, заявив, что Украина будет покупать уголь в США, ЮАР и Казахстане.