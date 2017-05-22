Запасы угля на Украине почти истощились
Киев, 22 мая, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Запасы антрацита почти исчерпали себя на Украине, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает 22 мая УНН.
По его словам, все энергетические компании Украины работают на крайне низких запасах антрацитового топлива. При этом импорт антрацита пока не начался, уточнил Насалик.
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«На сегодняшний день объединенная энергетическая система работает практически на нулевых параметрах антрацитовой группы угля — мы используем в среднем 3,5−4 тыс. тонн, и основные контрактные поставки на Украину еще не вошли», — отметил министр энергетики.
Он также добавил, что министерство будет проверять весь импортный уголь «на предмет его происхождения», а любой уголь из Донбасса, попавший на территорию Украины, будет «конфискован».
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Напомним, с начала этого года на Украине начался энергетический кризис, вызванный запретом Киева на грузоперевозки между Донбассом и Украиной. Поскольку антрацит Киев получал, в основном, из Донбасса, то после объявления блокады Украина лишилась почти всего притока антрацитового топлива.
Заменить донбасский антрацит российским Киев отказался категорически, заявив, что Украина будет покупать уголь в США, ЮАР и Казахстане.