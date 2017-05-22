Карачев, Брянская область, 22 мая, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Жители города Карачев в Брянской области протестуют против открытия мусорного полигона, который будет находиться не только по соседству с городом, но и рядом с храмом XVII века и источником иконы Божией матери, где люди набирают воду. Сейчас протест вышел уже на новый уровень — одна из противниц, уроженка Карачева актриса Надежда Нечаева опубликовала видеообращение, в котором предстала в полуобнаженном виде.

Ben_Kerckx Свалка мусора. Отходы

Видео записывалось на дне вырытой ямы, которая в ближайшее время должна стать свалкой. Женщина прикрывает наготу руками и упрекает жителей города в том, что они недостаточно активно выступают против появления полигона.

«Два километра от города — это прекрасная зона, которая донесет все запахи, все химические соединения, всю дрянь и заразу, которая будет лететь на ваши умные, талантливые головы, дорогие земляки, — говорит женщина. — Конечно, не выходите на протестные акции и митинги, сидите дома и смотрите телевизор. Вы сможете открывать форточки и дышать этим прекрасным, гнилым, гадостным воздухом.

Как сообщает портал «Брянская улица», протесты в городе идут с лета 2016 года. По данным издания, решение об открытии полигона было принято еще в 2002 году. На строительство было выделено 28 млн рублей, однако пошли они на то, чтобы вырыть котлован.

В мае 2017 года участники протестного движения обратились к представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. В обращении говорится, что власти нарушили несколько законов. В частности, не было публичных слушаний и общественного обсуждения.

«Наши многократные обращения в Генеральную прокуратуру, Росприроднадзор, к руководству области и района остаются без должного внимания и разбирательства. Это формальные отписки, которые не соответствуют фактическому состоянию дел. Полигон строился без специальной экологической экспертизы и не соответствует сегодняшним экологическим требованиям. Открытие этой свалки грозит нам болезнями, всплеском онкологических заболеваний и экологической катастрофой для города», — уверены активисты.

Особое возмущение вызывает и то, что полигон будет расположен недалеко от Воскресенского храма XVII века и источника иконы Божией матери, где жители купаются и черпают воду.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Брянской области идет работа по созданию регионального оператора ТБО. Власти предлагают создать двух операторов — такое решение обусловлено географическими особенностями области. Планируется, что один из операторов будет работать в юго-западной части региона, а второй — в северо-восточной. Годовой оборот в первой зоне должен составить около 70 млн рублей, во второй — около 500 млн рублей. Пока в региональном правительстве говорят о том, что оператор должен появиться в 2018 году.

К слову, в конце 2016 года стало известно, что Брянская область в 2017 году не получит денег на мусороперегрузочные станции. В пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии тогда сообщили, что были запрошены средства на строительство объектов размещения отходов в Красногорском, Почепском, Выгоничском, Севском и Клетнянском районах, мусороперегрузочные станции в Навлинском, Стародубском, Дубровском районах, но в связи с ограниченными возможностями бюджета данные предложения остались без рассмотрения.