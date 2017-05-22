Москва, 22 мая, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Рынок не теряет надежды на новый виток сырьевого ралли. Баррель Brent днем 22 мая торгуется по $54,03 (+0,8%). Легкая нефть WTI стоит $51,09 (+0,8%). Заметно выше $54 североморский сорт пока закрепиться не может, но, так как потенциал роста цен все еще присутствует, это только вопрос времени, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефть

«Внимание сектора нефти приковано к запланированному на эту неделю ключевому заседанию ОПЕК. 25 мая в Вене страны-нефтепроизводители должны решить, будет ли продлено работающее сейчас соглашение по заморозке добычи и на сколько именно. И вот здесь как раз и начинается интрига — в лучших традициях картеля и рынка капитала», — отметила эксперт.

«Сначала на площадке появились небезосновательные разговоры о вероятности продления соглашения на 9, а не на 6 месяцев. Теперь же в кулуарах рассуждают о возможности сокращения и объемов добываемой нефти. Такой вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов, хотя его реализация выглядит проблемной даже в теории», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, «несмотря на сохранение импульса ралли в нефтяных ценах, мировые хедж-фонды смотрят на перспективы цен осторожно: данные CFTC показывают сокращение длинных позиций на нефть WTI до минимальных уровней за семь месяцев, поскольку рынок явно озадачен эффективностью обсуждаемой сделки».

«Технически, баррель Brent может подняться в область $54,20, где попробует стабилизироваться и дождаться новой информации», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая нефть впервые за месяц пробила отметку в $54 за баррель. Эксперты связывают это с предстоящими переговорами России и ОПЕК по поводу продления сокращения нефтедобычи. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,86% до $54,07 за баррель. Цена на нефть WTI повысилась на 0,93% до $50,80.

Читайте также: «Нефть штурмует вершины»