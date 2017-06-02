Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 20 мая в министерство труда спешно были вызваны представители Общества заводчиков и фабрикантов и представители Центрального совета старост служащих промышленных предприятий. Товарищ министра труда Гвоздев в целях предупреждения забастовки служащих значительного числа (около 120) промышленных предприятий, которая грозит вспыхнуть 23 мая, старался найти почву к восстановлению согласительной комиссии, вырабатывавшей коллективный договор служащих с Обществом заводчиков и фабрикантов. На совещании представители общества заявили, что вследствие спешности их вызова они не успели получить инструкцию от своих доверителей. Товарищ министра, однако, выразил надежду, что в ближайшие дни ему удастся побудить обе стороны пойти на возможные уступки во имя ограждения промышленной жизни страны от потрясений в настоящее ответственное время.

Демонстрация рабочих Петроградского орудийного завода

Министерством народного просвещения отменено распоряжение о прикреплении учащихся средних учебных заведений при поступлении в высшие учебные заведения к учебным округам.

Исполком Петроградского Совета постановил обратиться к социалистическим партиям и центральным профессиональным организациям всего мира с письмом о созыве 28 июня международной социалистической конференции в Стокгольме, главнейшей задачей которой должно быть

«Соглашение между представителями социалистического пролетариата как относительно ликвидации «национального единения» с империалистскими правительствами и классами, исключающего возможность борьбы за мир, так и относительно путей и средств этой борьбы».

Председатель Петроградского Совета Чхеидзе получил из Парижа телеграмму с сообщением о том, что национальный совет французской Социалистической партии единогласно принял приглашение участвовать в международной конференции, созываемой русскими социалистами.

Московское Областное Бюро Советов разослало провинциальным Советам обращение в связи с предстоящим Днем рабочей печати (22 мая), в котором, указав на то, что рабочим необходима своя печать и что рабочая печать может существовать только на средства самих рабочих, призывает Советы подготовиться и дружно провести этот день и намечает ряд практических мер. Бюро считает необходимым устроить в День рабочей печати и накануне его ряд лекций, бесед и митингов на темы о рабочей печати, ее истории, ее значения в рабочем движении, причем денежный сбор с этих лекций поступит в «фонд рабочей печати»; выпустить специальные номера местных изданий, а также листовки и воззвания, посвященные этому дню, издать, если есть возможность, открытки; организовать накануне Дня рабочей печати обход рабочих кварталов для вербовки постоянных подписчиков; постановить отчислить однодневный или часть однодневного заработка в «фонд рабочей печати».

Частное совещание членов Государственной думы, заслушав сообщение о начале работ Главного Земельного Комитета, признало, что земельная реформа может быть проведена только Учредительным собранием и что всякие попытки присвоить себе в этом вопросе его права вызовут в стране смуту.

Александр Дейнека. В Донбассе. 1924

На этом же совещании товарищ министра торговли и промышленности Степанов сделал сообщение о положении в Донецком бассейне. По заявлению Степанова, конфликт, возникший в области промышленности юга России, является только частностью, но положение осложняется тем, что такие же конфликты назревают во всей промышленной России. Совещание постановило образовать комиссию, задача которой — в том, чтобы выработать определенное соглашение между рабочими и предпринимателями.

Ленин в статье «Исчезло ли двоевластие?» пишет о состоянии Временного правительства и донецком конфликте:

«Сличите министерские газеты, например, «Речь», с одной стороны, «Известия», «Дело Народа», «Рабочую Газету», с другой. Проглядите скудные, к сожалению, слишком скудные, официальные сообщения о том, что делается на заседаниях Временного правительства, как оно «откладывает» обсуждение существеннейших вопросов, будучи бессильно взять какой-либо определенный курс. Вчитайтесь в резолюцию Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов от 16 мая по самому существенному, самому важному вопросу о мерах борьбы с разрухой, с неминуемо грозящей катастрофой — и вы убедитесь в полнейшей неприкосновенности двоевластия.

Разве это не отписка, когда резолюция по такому вопросу, как катастрофа, в такой момент, как переживаемый нами, громоздит комиссии на комиссии, отделы на отделы, подотделы на подотделы? Когда по неслыханно вопиющему делу с донецкими углепромышленниками, изобличенными в сознательной дезорганизации производства, принимается тем же Исполнительным комитетом резолюция, в которой опять-таки нет ничего, кроме добрых пожеланий? Фиксировать цены, регулировать прибыль, установить минимум заработной платы, приступить к образованию регулируемых государством трестов — через кого? Как? «Через центральные и местные учреждения Донецко-Криворожского бассейна. Учреждения эти должны иметь демократический характер и быть составлены при участии представителей рабочих, предпринимателей, правительства и демократических революционных организаций!» Это было бы комично, если бы дело не шло о трагедии. Ибо заведомо известно, что подобные «демократические» учреждения и на местах, и в Питере (тот же Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов) существовали и существуют, будучи не в силах ровно ничего сделать. С конца марта — марта! — происходят совещания донецких рабочих и промышленников. Прошло более чем полтора месяца. Результат тот, что донецкие рабочие вынуждены признать сознательную дезорганизацию производства промышленниками!»

Истек срок, данный советом старост служащих петербургских фабрично-заводских и технических предприятий Обществу фабрикантов и заводчиков для удовлетворения предъявленных служащими экономических требований. Ввиду неудовлетворения обществом фабрикантов и заводчиков требований служащих, Центральный стачечный комитет постановил призвать 23 мая к забастовке всех служащих фабрично-заводских, промышленных предприятий Петербурга как частных, так и казенных, правлений, банков, страховых обществ, также правительственных и общественных учреждений, кроме тех, что необходимы для поддержания городского быта.

Крестьяне. 1917-1918

Главный земельный комитет принял декларацию по земельному вопросу, в которой говорится, что в основу будущей земельной реформы должна быть положена та мысль, что все земли сельскохозяйственного назначения должны перейти в пользование трудового земледельческого населения. До созыва Учредительного Собрания не может быть никакого окончательного вопроса, что попытки самочинного удовлетворения населением своих земельных нужд путем захвата чужих земель представляют серьезную опасность государству, и что, наконец, в целях лучшей подготовки земельной реформы, а также поддержания порядка и спокойствия в области земельных отношений, заведывание земельными делами на местах в пределах, устанавливаемых законом, должно быть поручено местным земельным комитетам, к немедленной организации которых население должно быть призвано.

Председатель съезда представителей военно-промышленных комитетов Гучков, суммируя прения, сказал:

«Здесь раздавались жуткие тревожные слова со стороны промышленников, но в них я не усматривал узких личных интересов. Русская промышленность готова отказаться от чрезмерной прибыли и вообще от прибыли. Но механическое перемещение капитала из одних рук в другие, так называемые национализация и социализация, — это невиданный в мире эксперимент, при помощи которого можно в корне убить всякую промышленность. Промышленники не скрывают тревоги перед опасностью, как это делала старая власть, всегда требовавшая официального оптимизма. Мы же теперь прямо говорим, что нам угрожает опасность, и нас упрекают за это. Без «Займа Свободы» эти люди уронят свободу в грязь и потопят в крови».

В Москве состоялось учредительное собрание Всероссийского союза земельных собственников, в котором приняло участие свыше 300 землевладельцев, хуторян и отрубников, от 31 губернии. Собрание высказалось за необходимость всероссийского объединения собственников, без различия сословий, вероисповеданий, принадлежности к политическим партиям и размера земельного владения, во имя охраны от гибели земледельческой культуры и сельскохозяйственной промышленности. Собрание поставило Совету союза ближайшей задачей организацию на местах уездных и губернских отделов и созыв по возможности в ближайшее время в Москве Всероссийского съезда земельных собственников.

Уфимская газета «Вперед» пишет:

«К галошным беспорядкам». В целях прекращения «галошных беспорядков» решили организовать продажу галош по определенным нормам; впредь же до выработки способов осуществления этой меры владельцами магазинов предложено приостановить продажу галош».

Продажа газеты «Правда»

В «Правде» напечатана резолюция межрайонной социал-демократической конференции об объединении интернационалистов. В резолюции говорится, что единство партии конференцией мыслится как единство революционных интернационалистских сил социал-демократии; что действительным средством создания единой рабочей партии может явиться только всероссийский съезд организаций и групп, стоящих на точке зрения Циммервальда и Кинталя, и что объединенный съезд интернационалистов России может явиться авторитетом для революционных социал-демократов лишь в том случае, если дело созыва съезда будет передано в руки организационного Бюро, составленного из представителей ЦК РСДРП, польской, латышской социал-демократии, межрайонного комитета, представителей меньшевиков-интернационалистов России, поскольку они порвут организационную связь с оборончеством.

На северной областной конференции эсеров приняты резолюции о войне и Временном правительстве. В резолюции о войне говорится о необходимости революции для окончания войны, а также «о необходимости, ввиду невыясненности международного положения, сохранения армии в организованном боеспособном виде». По докладу Чернова и Мстиславского принята резолюция о доверии Временному правительству и об одобрении вступившим в него социалистам.

Из резолюций Чрезвычайного съезда духовенства и мирян Харьковской епархии.

«1) Русская православная церковь должна быть свободной в ее внутреннем устройстве и независимой и от главы, и от правительства государства, но, ввиду ее исторических заслуг в строительстве Российского государства и преобладающего, свыше 70 процентов, православного русского населения, она не может быть отделена от государства.

2) Свободная Русская православная церковь в свободном русском государстве обязательно пользуется всеми правами установления публично-правового характера.

3) Свободная Русская православная церковь, не посягая на права других церквей и исповеданий, должна быть первой между равными, поэтому глава государства, кто бы он ни был, должен быть православным».

Там же было принято решение о пожертвовании государству колокола, выплавленного по указу Александра III в честь чудесного спасения императорской семьи при крушении поезда 17 октября 1888 года на Курско-Харьковской железной дороге:

«Харьковский епархиальный съезд единогласно постановил отправить на государственный Монетный двор серебряный колокол, находившийся на колокольне городского собора Харькова. Данный колокол, весивший более 40 пудов, был отлит на средства духовенства в память спасения Царской Семьи при катастрофе императорского поезда у ст[анции] Борок. Выступавшие на съезде священнослужители указывали, что сбор денег на колокол был принудительным. Капитал, полученный от переплавки колокола, предполагалось пожертвовать на детей-сирот православных воинов Харьковской епархии».