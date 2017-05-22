Бразилиа, 22 мая, 2017, 14:49 — ИА Регнум. «Ассоциация адвокатов Бразилии (Ordem dos Advogados do Brasil — OAB) приняла решение «содействовать процессу импичмента, — отмечает газета. — Произошло это уже через несколько часов после того, как глава государства, выступая во второй половине дня 21 мая перед телекамерами, установленными во Дворце Планалту (Palácio do Planalto — официальная резиденция президента страны), объявил, что не покинет занимаемый им пост, несмотря на усиливающийся коррупционный скандал, нити которого, по мнению СМИ страны, тянутся и к президенту».

Diego DEAA Мишел Темер

Пресса и противники Темера обвиняют его в «покупке молчания» экс-главы палаты депутатов бразильского парламента Эдуарду Кунья, находящегося в настоящее время в заключении.

Кунья считается инициатором импичмента предыдущего президента Бразилии Дилмы Руссефф, процесса, к которому в свое время тоже приложила руку ОАВ.

«Ассоциация адвокатов опечалена происходящим в стране и выражает надежду на то, что кризис вскоре будет преодолен», — по-адвокатски обтекаемо высказался относительно возможного импичмента Флавио Пансьери, один из руководителей Федерального совета ОАВ — управляющего органа названной выше ассоциации.

Латиноамериканский корреспондент испанского издания Анхель Састре, комментируя происходящее, подчеркивает, что «восемь парламентариев уже выступили с требованиями об отставке Темера. Теперь, в соответствии с законодательством, у палаты депутатов есть 30 дней на то, чтобы разобраться с ходатайствами и ответить на них. В случае если представленные заявителями доказательства причастности главы государства к коррупции Национальным Конгрессом (парламентом страны) будут признаны достаточными для признания его виновным, высший законодательный орган должен будет провести голосование за отставку президента. Если импичмент состоится, страной до новых выборов, которые должны состояться в 2018 году, будет управлять персона, назначенная Нацконгрессом».

Оценивая ситуацию в стране (непрекращающиеся демонстрации протеста с требованиями ухода Темера), корреспондент считает, что «дни президентства Темера сочтены».