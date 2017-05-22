Калуга, 22 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Доходы казны Калужской области за первый квартал 2017 года превысили 10 млрд рублей, что на 38%больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания кабинета министров регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Так, налоговые доходы получены в объёме 8,8 млрд рублей. Увеличение налоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составило 1,8 млрд рублей. Наибольший прирост сложился по налогу на прибыль организаций, НДФЛ и акцизам по подакцизным товарам. Неналоговые доходы составили почти 183 млн рублей и по сравнению с 2016 годом увеличились на 96 млн рублей, прежде всего за счёт платежей от использования имущества, находящегося в государственной собственности и пользования природными ресурсами.

Расходы региональной казны достигли11,6 млрд рублей. На финансирование социальной сферы потрачено около 60% от общего объёма расходов или 6,9 млрд рублей. Реализация государственной программы «Социальная поддержка граждан Калужской области» позволила обеспечить ежемесячные денежные выплаты почти 87 тысячам жителей региона. 590 млн рублей направлено на социальную поддержку льготных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. Этой льготой воспользовалось 198 тысяч калужан. Свыше 38 тысяч жителей области получили различные виды компенсаций и пособий на детей на общую сумму 518 млн рублей.

В целом удельный вес программных расходов в их общем объёме составил за первый квартал года 98,2%. За счёт средств регионального бюджета осуществлялось финансирование 23 государственных областных, 8 ведомственных целевых программ и одной территориальной.

Между тем дефицит бюджета составил 1,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы калужского регионального бюджета в 2016 году составили 50 млдр 541 млн рублей, а годовой план был исполнен лишь на 98%, хотя темп роста к 2015 году составил 106%.

Напомним, за пять лет в экономику Калужской области было привлечено порядка 467 млрд рублей, открыто 49 новых крупных производств, создано более 9 тысяч рабочих мест. Область входит в тройку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

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