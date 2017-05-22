Ярославль, 22 мая, 2017, 14:43 — ИА Регнум. 15 мая были определены подрядные организации по ремонту дорог Ярославля в 2017 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Ремонт дороги

Планируемые к исполнению «работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в этот раз были разделены на три основных лота.

Единственным участником аукциона по ремонту дорог в Заволжском районе города Ярославля на сумму 154 млн рублей стало ООО «Угличское ДСУ». Его предложение содержало минимальное падение стоимости — около 0,8 млн. Заявка компании была признана соответствующей требованиям закупки.

Победителем аукциона по ремонту дорог во Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля было признано ООО «Экоград». Кроме этой компании заявку на участие в торгах также подало и ООО «Угличское ДСУ», однако своего ценового предложения в ходе аукциона ДСУ так и не сделала. Номинальная стоимость контракта — 311 млн рублей.

Минимальное падение цены было зафиксировано во время аукциона на право ремонта дорог в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах города Ярославля — с 417 млн до 413 млн рублей. Самый крупный лот достался ООО «Дорожное управление».

Фактически аукционы на общую сумму более чем 883 млн рублей прошли без торгов участников. Эксперт в области госзакупопок на условиях анонимности сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что подобные результаты имеют все признаки картельного сговора. Т. е. участники аукционов заранее договорились о том, кто из них какой лот получит в результате их согласованных совместных действий.

Стоит отметить, что лишь одна компания-победитель имеет ярославскую прописку — ООО «Угличское ДСУ». ООО «Экоград» зарегистрировано в Москве, ООО «Дорожное управление» — в Вологде.

Лишь две компании («Угличское ДСУ» и ООО «Дорожное управление») специализируются на дорожных работах, основным видом деятельности ООО «Экоград», по данным из открытых источников, является «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».

Вызывают вопросы и публичные финансовые показатели ООО «Экоград». По данным бухгалтерской отчётности её выручка за 2014 год составила лишь 339 тысяч рублей. Уставной капитал — 260 тысяч. По оценке сервиса «СБИС», стоимость компании составляет всего 23 тысячи рублей. В связи этим логично возникают два вопроса. В состоянии ли «ООО «Экоград» самостоятельно выполнять работы по ремонту дорог Ярославля или она является очередной «прокладкой» для распределения субподрядов? Кто действительно будет отвечать за качество отремонтированных дорог?