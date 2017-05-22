Ярославль, 22 мая, 2017, 14:20 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. В этом преступлении подозревается руководство муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Работа «Спецавтохозяйства» в Ярославле

По данным следствия, в период с января 2015 года по август 2016 года предприятие осуществляло расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета организации. Таким образом от взыскания налоговой задолженности были умышленно сокрыты денежные средства предприятия в сумме свыше 23 миллионов рублей.

«Мы пока не знаем, кто из руководства предприятия отдал такое распоряжение. Устанавливается конкретное лицо из числа руководства предприятия, причастное к совершению преступления. Следователи провели выемку документов, в ближайшее время будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которое позволит определить руководителя, виновного в этом преступлении. Следователем принимается комплекс мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлением», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Следственного комитета Ярославской области Кристина Гузовская.

МУП «САХ», ранее занимавшееся уборкой всего города и вывозом мусора, уже несколько лет находится в тяжелой финансовой ситуации. Из-за долгов оно не может принимать участие в акционах на уборку и работает на субподряде у частных компаний, наращивая убытки. Почти все частные управляющие компании отказались от вывоза мусора «САХом». Предприятие находится в процедуре банкротства по иску другого предприятия мэрии Ярославль — «Ярославльводоканала».