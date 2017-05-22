Архангельск, 22 мая, 2017, 15:34 — ИА Регнум. На грани закрытия оказались родильные отделения в больницах Коряжмы и Новодвинска Архангельской области. После народных протестов чиновники минздрава решили отказаться от планов их сокращения. Однако местные жители беспокоятся — а вдруг это лишь временно, и роддома все равно попадут под машину «оптимизации».

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Жители Коряжмы провели митинг в защиту городского здравоохранения с требованием не допустить закрытия роддома.

«Защитим наших женщин от произвола чиновников», — так звучал их главный лозунг.

По словам общественников, министерство здравоохранения Архангельской области планирует «централизацию» учреждений, и дело касается родильных отделений.

«Предполагается, что отделения, где принимают до 500 родов и коечный фонд меньше 40 коек, должны переходить в более мощные специализированные центры, где принимается две-четыре тысячи родов», — говорит главврач Коряжемской больницы Сергей Хохлов.

Например, беременным из Коряжмы предлагают рожать в Котласе или в Архангельске.

По мнению областного министерства здравоохранения, в таком случае качество медпомощи роженицам будет лучше.

Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, сейчас в минздраве обсуждается тема реорганизации службы родовспоможения.

«Это неизбежно произойдёт с открытием в Архангельске перинатального центра. Такой центр — это мощная многофункциональная структура, которая создаёт максимально эффективные условия сохранения здоровья как матери, так и новорожденного, с возможностью оказания высокотехнологичной специализированной помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Очевидно, что женщины отдают предпочтение хорошо оснащенным родильным отделениям с опытными врачами. Районные больницы, к сожалению, таких условий не имеют, — объясняет министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. — Например, у нас есть районы, где происходит 14 родов в год. Что произойдет со специалистом, если он принимает одни роды в месяц? Он потеряет квалификацию».

Антон Карпунов отмечает важность выхаживания недоношенных детей. Шансы выжить у таких новорожденных многократно повышаются, если есть возможность оказания высококвалифицированной помощи с использованием современных технологий.

«Сейчас идёт первый организационный этап реформирования службы родовспоможения в регионе, профессиональная среда обсуждает все варианты совершенствования территориальной модели оказания акушерской и неонатологической помощи», — заключает он.

По словам Сергея Хохлова, при обсуждении вопроса упускается момент, что до областного центра от Коряжмы больше 500 км.

«Каким образом будет осуществляться процесс транспортировки женщин? Сейчас идёт спад рождаемости, но и в 90-е годы тоже был спад, но никому же не приходило в голову закрывать роддома», — объясняет он.

Сами жители Коряжмы уже посчитали, что при закрытии роддома рожать в Архангельске будет невыгодно.

«До Кирова 500 км, до Сыктывкара 300 км по нормальной дороге, кто повезёт роженицу до Архангельска по убитой «грунтовке» Верхнетоемского и Красноборского районов, да ещё за 700 км? Лучше родовой сертификат использовать у «соседей». Даже Вологда нам ближе», — считает житель Коряжмы Александр Тараканов.

После митинга вопрос с коряжемским роддомом решили отложить. Пока, по заверению чиновников, все останется по-прежнему: отделение будет работать, а пациенток с осложнениями будут оправлять в Котлас.

Кроме того, подобное решение о закрытие родильного отделения в Новодвинской ЦРБ было озвучено врачам больницы. Это также связывают с планируемым открытием в Архангельске перинатального центра, который должен принимать, как минимум, четыре тысяч родов год, согласно планам.

На прошедшем заседании общественного совета Новодвинской городской больницы принято решение сохранить местный роддом.

«Как пояснили представители регионального Минздрава в новый перинатальный центр города Архангельска планируют переводить только рожениц с паталогией и при осложнениях, плановые физиологические роды (без осложнений) должны остаться в Новодвинске! Надеюсь, что маневр был принят не для временного усыпления бдительности и успокоения новодвинцев. И что после выборов, как это обычно и бывает, мы не вернемся к обсуждению идеи закрытия новодвинского роддома или еще какой-либо другой непонятной оптимизации или реорганизации», — говорит депутат Архангельского областного Собрания Сергей Пивков.

Недавно пришло сообщение и об «оптимизации» родильного отделения в Онеге. Официального подтверждения этому нет, но разговоры такие среди врачей и персонала ведутся после некого письмо из минздрава.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельске в декабре 2017 года должен открыться перинатальный центр. Он построен по федеральной программе. Сроки его возведения неоднократно сдвигались. Сначала его открытие было запланировано на конец 2016 года. Так как подрядчик не справлялся, его решено было заменить.