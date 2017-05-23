Севастополь, 23 мая, 2017, 10:49 — ИА Регнум. 22 мая в день праздника Святителя Николая Чудотворца в Севастополе открылся XXVI Международный кинофорум «Золотой Витязь». Организаторы — МКФ «Золотой Витязь», министерство культуры Российской Федерации, правительство Севастополя, Институт культуры МЧС при участии Союза кинематографистов России и Госфильмофонда России. Президент форума — заместитель председателя Общественного совета при Минкульте РФ, директор Института Культуры МЧС, народный артист России Николай Бурляев — сегодня праздновал день своего небесного покровителя.

Людмила Лис ИА REGNUM Владимирский Собор в Севастополе

Людмила Лис ИА REGNUM Икона Святителя Николая в храме Святого Владимира в Севастополе

Во Владимирском соборе Севастополя Благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта отслужил молебен перед началом всякого доброго дела, после которого Николай Бурляев получил от него в подарок икону Крещения Святого Владимира в Херсонесе.

«Чтобы те благие намерения, которые есть в Вашем сердце, исполнялись. Трудитесь, уповая на Бога, на ниве кинематографии, на ниве нравственного очищения нашего общества», — напутствовал Николая Петровича благочинный. В благодарственной речи Николай Бурляев отметил, что, к сожалению, по грехам кинематографистов идти дальше будет только труднее: «Многие кинематографисты испытывают терпение Бога, через кинематограф порочат святыни, приглашают на роли святых артистов порнофильмов, много мерзости и нечисти в российском кинематографе. Мы приехали в город боевой славы, чтобы постоять за кинематограф, возвысить свой голос, который обязательно услышит президент, услышит премьер-министр, и дело сдвинется с мертвой точки».

Людмила Лис ИА REGNUM В день своего небесного покровителя Святителя Николая Николай Бурляев получил от Благочинного в подарок икону Крещения Святого Владимира в Херсонесе

После молебна священник собора рассказал участникам и гостям Кинофорума об истории города Севастополя и собора. В этом месте захоронены четыре великих русских адмирала: Михаил Петрович Лазарев, Владимир Алексеевич Корнилов, Владимир Иванович Истомин и Павел Степанович Нахимов.

Людмила Лис ИА REGNUM Место захоронения четырех русских адмиралов в соборе Святого Владимира в Севастополе

Начало истории кинофорума «Золотой Витязь» было положено в середине 90-х годов не благодаря, а вопреки политическим и культурным процессам, происходившим тогда в стране. Распался Советский Союз, сотни миллионов людей вдруг потеряли нравственные ориентиры, то, что еще вчера казалось незыблемым, рухнуло в одночасье. В этих тяжелых условиях инициаторы проведения кинофестиваля пошли против течения и оказали сопротивление низкопробной кинопродукции, выплеснувшейся на широкий экран.

В этом году конкурс проходит в нескольких номинациях: игровые полнометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, документальные короткометражные фильмы, анимационные фильмы, дебютные и студенческие фильмы, фильмы для детей. Международный кинофорум объединяет кинематографистов разных стран мира под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека. Президент форума — заместитель председателя Общественного совета при Минкульте РФ, директор Института Культуры МЧС, народный артист России Николай Бурляев. Почетные попечители «Золотого Витязя» — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, министр культуры России Владимир Мединский, министр МЧС Владимир Пучков, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Золотой Витязь» ставит своей главной задачей вовлечение в единое целое всех, кто не желает растворяться в безнравственном и бездуховном потоке массовой культуры эпохи глобализма, кто хочет сохранить самобытность своего народа и защитить личное пространство от навязываемых чуждых ценностей, тех, кто хочет передать детям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы.

Для участия в международном форуме в Севастополь прибыли народные артисты РФ Сергей Никоненко, Сергей Шакуров, Андрей Соколов, заслуженные артисты Владимир Зайцев, Ольга Кабо, Эвклид Кюрдзидис, народный артист Республики Беларусь Николай Гостюхин, народный артист Украины Николай Голубович, актеры театра и кино Сергей Маховиков и Инга Шатова. Также в Севастополь прибыл Иркутский театр народной драмы под руководством заслуженного артиста России Михаила Корнева. Специальный гость кинофорума «Золотой Витязь» Гойко Митич — актер, режиссер (Сербия, Германия).

Людмила Лис ИА REGNUM Гойко Митич (Сербия) и член жюри Олга Маркова (Болгария)

По результатам фестиваля будут вручены статуэтки Золотой, Серебряный и Бронзовый Витязи, а также дипломы во всех семи номинациях. В программе кинофорума показ 182 конкурсных и более 40 внеконкурсных художественных, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих и детских картин из 28 стран мира: России, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Республики Сербской, Великобритании, Германии, Грузии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Румынии, Сербии, Польши, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Швеции, Южной Кореи, творческие встречи артистов кино и театра со зрителями, круглый стол «Новая государственная культурная политика России — возрождение Кинематографа, гала-концерты популярных артистов кино и театра. Также к 870-летию города Вологды предусмотрена особая программа — дни Вологодской области.

По словам Бурляева, «Золотой Витязь» аккумулирует все здоровые силы кинематографистов планеты. «Тот факт, что в киноакадемиях разных стран мира работают именно на то, чтобы попасть на этот кинофорум, а не в Канны и не на «Оскар», как говорят мне, например, сербские молодые кинематографисты, — заверил Николай Петрович, — внушает оптимизм и вдохновляет нас на дальнейшее развитие кинофорума».

Внеконкурсная программа кинофорума будет включать в себя ретроспективу фильмов киностудии «Беларусьфильм», ретроспективу фильмов белорусского режиссера Виктора Турова, ретроспективу фильмов памяти великого артиста Алексея Петренко, скончавшегося 22 февраля 2017 года, ретроспективу фильмов Гойко Митича, Анджея Вайды.

Конкурс пройдет на площадках кинотеатров города Севастополя «Моряк», «Победа», «Россия», а также нового кинотеатра «Москва». Также различные мероприятия пройдут в ГУ МЧС России по г. Севастополь, отеле Best Western «Севастополь», Севастопольском центре культуры и искусств, Балаклавском дворце культуры, Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского.

Выполняя задачу, поставленную правительством Фонду кино, в российской глубинке строится и реконструируется множество кинотеатров, но есть такая опасность, что зрители в погоне функционеров от кинобизнеса за прибылью не увидят высоконравственных, патриотических, созидательных и позитивных фильмов, а получат низкопробную голливудскую продукцию.

«Нами была озвучена эта проблема и перед Фондом кино, и перед советником президента по культуре Владимиром Ильичем Толстым, перед министром Российской Федерации и перед правительством. Этот вопрос — о необходимости перестройки российской кинополитики — был нами поставлен. Пока эта политика идет неверным путем. Она ориентирована на кассу, на доходный промысел, на успех в первый уик-энд, на соперничество с Голливудом. Мы обратили их внимание, что надо перестраивать наш российский кинопрокат с засильем американской продукции на наши российские позиции. Голос Общественного совета по культуре рекомендательный, они нас услышали и что-то будут делать», — сказал Николай Бурляев корреспонденту ИА REGNUM.

По тому, что отвечающие за культурную политику власти будут делать, мы и поймем их истинные намерения, а пока ИА REGNUM будет внимательно следить за развитием событий на Международном кинофоруме «Золотой Витязь», проходящем в городе русской славы Севастополе с 22 по 31 мая 2017 года, и информировать об этом наших читателей.