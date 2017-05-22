Москва, 22 мая, 2017, 14:02 — ИА Регнум. У молодежи необходимо воспитать отторжение к антиобщественным формам поведения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила министр образования и науки Ольга Васильева во время парламентских слушаний на тему «О молодежной политике в РФ» в Госдуме.

Николай Ярошенко. Студентка. 1883

«Среди них (групп молодежи) есть и протестная молодежь, которая хочет перестроить мир. С ними нужно плотно работать. Нет пассивной молодежи, априори нет. Мы должны приучить их к отторжению антиобщественных форм поведения», — заявила глава Минобрнауки.

По ее мнению, государство должно научиться работать с молодежью также и в вопросе формирования протестных настроений.

В связи с этим министр отметила, что необходимо взаимодействовать с молодежью не только через формальных, но и неформальных лидеров, которые «есть в каждом вузе».

Цель работы с молодежью министр видит в воспитании достойного гражданина. При этом в стране не должно быть разных региональных методик воспитания молодежи — цели и задачи должны быть едины, а на вооружение необходимо взять лучшие региональные практики, считает Васильева.