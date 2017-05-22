Белгород, 22 мая, 2017, 14:22 — ИА Регнум. В Белгороде завершилось громкое дело об оскорблении чувств верующих, возбужденное после того, как в интернете появилось фото девушки, якобы прикуривающей сигарету от свечи в храме. Как уже сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг фото разразился в мае 2016 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Церковные свечи

Нашумевшее фото в рекордные сроки стало «вирусным»: его начали тиражировать в соцсетях. Причем администраторы сообществ, посвященных разным городам, утверждали, что это фото было сделано именно в их городе. Например, в Кемерово следователям даже пришлось проводить проверку. В итоге руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии, диакон Вячеслав Ланский заявил, что храмов с таким интерьером в Кемерово просто нет, поэтому город к этому скандалу отношения не имеет.

Фото, как выяснилось позже, принадлежало 21-летней жительнице Белгорода. Она загрузила снимок, на котором тянулась с незажженной сигаретой к свече в храме, на свою страницу в соцсети «ВКонтакте».

В феврале 2017 года СУ СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Выяснилось, что снимки девушка опубликовала не в первый раз: фото загружалось в 2015 и в начале 2016 года, но в третий раз, в мае 2016, шокированная общественность простить такие фотографии не смогла.

Девушку суд признал виновной в совершении преступления. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: автор скандального фото — молодая мать. В итоге ей было назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2013 году, после акции группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя, были приняты поправки, которые перевели оскорбление чувств верующих в разряд уголовно наказуемых деяний — ранее за это предусматривалась только административная ответственность.

Санкция статьи 148 предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или обязательные работы до 240 часов, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до года.

Еще одно громкое дело об оскорблении чувств верующих расследовалось в Екатеринбурге. Видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал видеоролик, на котором ловил покемонов (ролевая мобильная игра Pokemon Go, основанная на принципе «дополненной реальности», — прим. ИА REGNUM ) в Храме-на-Крови летом 2016 года.

Соколовского признали виновным в совершении девяти эпизодов преступления по статье об экстремизме и в семи преступлениях — по статье об оскорблении чувств верующих. В мае 2017 года суд приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, однако защита обжаловала приговор.

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