Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 мая, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области мэрия города начала демонтаж вывесок магазинов, что вызвало возмущение предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами бизнесмены.

Скриншот видеоролика на Youtube Демонтаж рекламы в Переславле

В декабре 2016 года мэрия города Переславля стала требовать от предпринимателей убрать вывески с магазинов, кафе и предприятий сферы услуг, посчитав их рекламой. Однако предприниматели не стали этого делать. Тогда городские власти самостоятельно приступили к демонтажу. 19 мая он начался на здании по адресу Кардовского 45.

«Приехали представители администрации и стали требовать снять вывески. Мы попросили показать документы о сносе. Нам показать отказались. Мы тогда поехали в администрацию, и там нам показали какую-то бумагу с постановлением мэрии, но близко ее рассмотреть и скопировать не дали. Я сказал, что она не имеет юридической силы и снять вывеску меня могут заставить только после решения суда. Тем более, что у меня обычная вывеска — там только название магазина «Рыболов» и все. Никакой рекламы на ней нет. А в администрации хотят, чтобы мы вывески свои сняли и разместили ее на отдельную рекламную конструкцию и еще платили за это. А мы не имеем право работать без вывески», — сказал корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель Юрий Протченко.

Конфликт бизнесменов и мэрии был снят на видео и выложен на Youtube.

По словам предпринимателя, названия магазинов городские власти предлагают размещать на специальных штендерах и платить за это организации, которая будет оказывать такие услуги. Переславские бизнесмены обратились к уполномоченному по правам предпринимателей региона Альфиру Бакирову. По факту случившегося Бакиров направил заявление в Переславскую межрайонную прокуратуру. По его словам, ранее мэрия и бизнесмены пытались договориться.

«На встрече, которую я организовал, мы объяснили, что рекламные вывески и их вид определен федеральным законодательством, а внешний вид информационных вывесок можно определить на уровне администрации города. Но для этого надо выработать регламент, который официально закрепит их вид, форму, а затем установить переходный период для замены одних вывесок на другие. Мы договорились создать рабочую группу по этому вопросу при администрации Переславля, а в марте-апреле провести координационный совет, но ничего этого сделано не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

В администрации Переславля не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Конфликт с предпринимателями возник после назначения на пост мэра города прибывшего из Подмосковья Владимира Волкова, который временно заменяет арестованного по «делу Роснано» Дениса Кошурникова.