Москва, 22 мая, 2017, 13:32 — ИА Регнум. «Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше, — заявила Захарова. — Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций».

Mid.ru МИД

Ранее сенатор США Джон Маккейн на передаче Fox News Sunday сообщил, что президент РФ Владимир Путин «применял высокоточное оружие» для ударов по больницам в сирийском городе Алеппо, поэтому главе МИД РФ Сергею Лаврову «нечего делать в Овальном кабинете».

Кроме того, Маккейн назвал главу МИД РФ «марионеткой бандита и убийцы» и «пропагандистом и приспешником» Владимира Путина.

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