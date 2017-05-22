Грозный, 22 мая, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Двое из 12 несовершеннолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова могут вполне соревноваться с родителями в сумме заработка. Один из них за 2016 год заработал 9 952 897,69 рубля, другой немногим меньше — 9 955 616, 69 рубля. В сведениях о доходах и расходах, а также имуществе и обязательствах имущественного характера главы республики, опубликованных 19 мая администрацией главы и правительства Чечни, имена детей не называются.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

Доход самого чеченского лидера за 2016 год составил 11 461 863, 52 рубля. Супруга руководителя Чечни Медни Кадырова заработала на 700 тысяч рублей меньше, чем годом ранее, и на 1,2 млн меньше, чем в 2015 году. Ее доход составил 2,100 млн рублей.

Что касается собственности, то у Кадырова имеется жилой дом площадью 2344,3 кв. м и земельный участок площадью 3668 кв. м, а у его жены — квартира площадью 209,8 кв. м. Еще один дом площадью 300 кв. м имеется у семьи Кадыровых в пользовании. А вот транспортными средствами чета Кадыровых не владеет.

Стоит отметить, что доходы Рамзана Кадырова за 2016 год выросли более чем вдвое по сравнению с 2015 годом, когда он заработал 5,01 млн рублей. Какой-либо новой собственности за прошедший год семья чеченского лидера не приобрела.

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Рамзан Кадыров за 2015 год заработал 5 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, жена главы Чечни в сентябре 2014 года открыла дворец моды Firdaws в Грозном. Первая коллекция этого модного дома была подготовлена в содружестве с такими известными компаниями, как Valentino, Slava Zaytsev, Igor Chapurin, Valentin Yudashkin, Zuhair Murad, Houda и модными домами других модельеров. Firdaws специализируется на пошиве женской одежды, выдержанной в строгих правилах мусульманской одежды.

Модный дом ныне возглавляет одна из дочерей Кадырова — 18-летняя Айшат. В марте 2017 года на презентацию ее первой коллекции приехали певица Нюша, телеведущая Екатерина Гусева, актриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская с мужем — фигуристом Евгением Плющенко, а также известный итальянский модельер Стефано Риччи, вице-президент фирмы «Chopard» Каролина Груози-Шойфеле, главный редактор еженедельника «Hello!» Светлана Бондарчук.

Также летом 2016 года Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram, что Айшат открыла в Грозном кафе «Paris» во французском стиле и балует родителей пирожными и тортами. Родители пожелали дочери «процветания ее «сладкого» бизнеса», и выразили уверенность, что «кафе станет любимым местом встреч и отдыха молодёжи».

В 2016 году Кадыров также сообщил, что еще одна его дочь успешно занимается бизнесом. Дочь Хутмат стала хозяйкой сельскохозяйственной фирмы. Начав с нескольких коров и овец, она уже имеет откормочное хозяйство и дойное поголовье, заявил с гордостью отец.