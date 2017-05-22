Москва, 22 мая, 2017, 13:23 — ИА Регнум. «Главная задача — это остановить манипулирование молодыми мозгами, чтобы молодежь сама решала, что ей делать», — заявил Жириновский в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

«Все нужно делать для того, чтобы молодежь сама решала, как ей жить, не мешать, не запрещать», — полагает он.

Почему молодежь вышла на улицы Москвы, рассуждает парламентарий.

«Вы помните, Болотная и другие события. Что делает власть? Вам нужен гайд-парк — пожалуйста — два гайд-парка, Сокольники и Парк культуры. Помогло это — нет! Чиновники не понимают, что нужно определенной части молодежи. Вышли на улицу сытые, довольные, у них есть деньги, фитнес — все есть. Они хотят обсуждать, они хотят дискуссии, хотят, чтобы их услышали», — полагает Жириновский.

Прежде всего, по мнению депутата, следует решить вопрос о досуге молодежи.

«Нет ни одного клуба для молодежи. Колонный зал Дома Союзов — отдайте молодежи! Люди хотят обсуждать, люди хотят сами проявлять инициативу», — заявил Жириновский.