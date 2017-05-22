Ярославль, 22 мая, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Недавно избранный председатель регионального отделения «Яблока» Олег Виноградов предварительно выдвинут партией кандидатом на пост губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Олег Виноградов. Официальное выдвижение произойдет после начала официального периода для выдвижения, но кандидатуру Виноградова уже выдвинуло региональное отделение партии, и согласовало федеральное руководство партии.

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«Мы объявляем о начале избирательной кампании, первый этап — переговоры с муниципальными депутатами, сбор подписей муниципального фильтра. На этом этапе станет понятно, насколько власть будет использовать административный ресурс. Будем делать предвыборную программу, у меня большой опыт работы в органах власти. Меня не устраивает поголовная замена кадров на приезжих, и то, что не решаются реально жизненно важные для людей вопросы — здравоохранение, образование и так далее», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

По словам Виноградова, он лично знает многих муниципальных депутатов и глав поселений, что облегчает задачу сбора подписей, необходимых для официального выдвижения кандидата. Олег Виноградов планирует в рамках предвыборной кампании представить команду, которая в случае его победы войдет в Правительство региона.

«Будем предлагать альтернативную команду, альтернативную программу, чтобы дать людям сделать реальный выбор», — заявил Олег Виноградов

Олег Виноградов был избран председателем Ярославского «Яблока» 28 апреля 2017 года. В политике с 1990 года, тогда он был избран депутатом областного совета. В 2000—2004 годах он возглавлял фракцию политической партии «Союз Правых Сил» в Ярославской областной думе, в 2003 году Виноградов участвовал в выборах губернатора Ярославской области, но к финишу пришел только третьим.

В 2005 году был избран председателем регионального отделения «Республиканской партии России». В 2006—2009 работал заместителем губернатора Ярославской области, в 2007 году фигурировал в средствах массовой информации как лидер областного отделения «Демократической партии России». В 2010 году Виноградов вступил в ряды «Справедливой России» и принимал от данной партии участие в довыборах депутата Ярославской областной думы, но снял кандидатуру.

В 2012 году он возглавил штаб кандидата на пост мэра Ярославля Евгения Урлашова и после его победы был назначен заместителем мэра города. В 2013 году, после ареста Урлашова, покинул этот пост, был выдвинут в депутаты Ярославской областной думы от партии «Гражданская Платформа», но его регистрация в качестве кандидата была отменена решением суда.

Кроме Олега Виноградова на пост главы региона претендует еще ряд политиков. На праймериз «Единой России» по выборам губернатора заявились врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, депутат Ярославской областной думы Александр Кузьмин, ректор ЯрГу им. П.Г. Демидова Александр Русаков. «ПАРНАС» заявлял о том, что выдвинет в губернаторы депутата регионального парламента Сергея Балабаева, о своей готовности участвовать в данной избирательной кампании заявлял и лидер ярославских «справедливороссов» бессменный депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. Не останутся в стороне от губернаторской кампании и региональные отделения КПРФ и ЛДПР.