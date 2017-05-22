Казань, 22 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Казанским абонентам компании «Мегафон» восстановили услуги связи полностью уже вечером 19 мая и на 22 мая последствий сбоя не наблюдается.«Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию, о деталях сообщим дополнительно в ближайшее время», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Поволжского филиала ПАО «МегаФон».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая массовые проблемы с мобильной связью наблюдались у абонентов компаний «Мегафон» и Yota на территории Москвы, Московской области, Казани, в Нижнем Новгороде и в Саратове.

По информации пресс-службы Поволожского филиала компании, причиной возникших проблем послужил сбой в программном обеспечении, а точнее в базе данных производства компании Hewlett-Packard. Сбой произошёл на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд субъектов Федерации. «Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения», — добавили в пресс-службе, уточнив, что это первая авария такого масштаба в истории компании.

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