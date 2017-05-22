Ростов-на-Дону, 22 мая, 2017, 13:04 — ИА Регнум.

Руководство администрации Ростова-на-Дону отчиталось о доходах. Так, сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарев указал в декларации за 2016 год 2 млн 772 тыс. рублей. Для сравнения: в 2015 году он заработал 2 млн 605 тыс. 138 рублей. У бывшего министра транспорта Ростовской области в собственности квартира — 173,4 кв. м, ещё одна в пользовании, а также легковой автомобиль BMW X5, сообщает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

ИА REGNUM Администрация Ростова-на-Дону

А вот супруга сити-менеджера заработала аж на 6 млн рублей больше, чем в 2015-м. Её годовой доход составил 14 млн 350 тыс. рублей. Что касается приобретений, то в 2016 году куплены по ½ доли четырех земельных участков, ½ доли здания мясного павильона, ½ доли административного здания и ½ доли нежилого помещения. И всё это богатство «за счет кредитных средств и накоплений за прежние годы».

Так, жена Кушнарева владеет четырьмя наделами площадью 13 855, 3 570, 472 и 100 кв. м. Также в её руках — здание мясного павильона (393 кв. м), административное здание (455 кв. м) и нежилое помещение (64 кв. м). Автомобиль первая леди южной столицы не сменила — у неё Audi G5.

В собственности несовершеннолетнего ребёнка Виталия Кушнарева квартира площадью 90,2 кв. м. Недвижимость находится в пользовании у ещё одного несовершеннолетнего ребёнка сити-менеджера, а также у родителей.

Напомним, Виталий Кушнарев был назначен главой администрации Ростова-на-Дону в ноябре 2016 года. До этого он руководил транспортным ведомством.

Стоит отметить, что спикер Ростовской-на-Дону гордумы — глава города-миллионника Зинаида Неярохина заработала в 2016 году больше Кушнарёва — 3 млн 542 тыс. рублей. В её собственности значится квартира площадью 162,2 кв. м.

Самым же богатым районным главой в 2016 году стал руководитель администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Юрий Золотарев. Он задекларировал доход в размере 4,8 млн рублей. Самым обеспеченным среди руководителей городских управлений стал начальник управления наружной рекламой Артем Гусельников, заработавший за год 6,4 млн рублей.

А вот среди жён глав районов областного центра больше всех пополнила семейный бюджет супруга руководителя администрации Первомайского района Артура Григоряна. Ее заработок составил 26,4 млн рублей. Она может сравниться разве что с супругой губернатора Василия Голубева.