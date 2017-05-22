Москва, 22 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Сотрудники МВД при содействии специалистов компании Group IB задержали хакеров, которые похитили с банковских счетов пользователей смартфонов более 50 млн рублей при помощи вируса, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

geralt Хакеры

По ее словам, была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении денег с банковских счетов при помощи троянского вируса. С помощью вредоносного ПО хакеры получали несанкционированный доступ к смартфонам, работающим на определенной операционной системе.

Далее злоумышленники переводили средства со счетов пользователей при помощи скрытых команд на заранее подготовленные счета. В группе было 20 человек, они проживали в разных регионах России — в Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областях, и в Республике Марий Эл.

«Организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Ивановской области», — сказала Волк.

За все время действия группы были заражены более миллиона смартфонов, ущерб составил 50 млн рублей. Четверо участников группы арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде.

В ходе обысков, прошедших на территории шести российских регионов, были изъяты сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставные лица, а также компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации».