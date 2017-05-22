В РФ задержана группа хакеров, укравших 50 млн рублей при помощи вируса
Москва, 22 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Сотрудники МВД при содействии специалистов компании Group IB задержали хакеров, которые похитили с банковских счетов пользователей смартфонов более 50 млн рублей при помощи вируса, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
По ее словам, была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении денег с банковских счетов при помощи троянского вируса. С помощью вредоносного ПО хакеры получали несанкционированный доступ к смартфонам, работающим на определенной операционной системе.
Далее злоумышленники переводили средства со счетов пользователей при помощи скрытых команд на заранее подготовленные счета. В группе было 20 человек, они проживали в разных регионах России — в Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областях, и в Республике Марий Эл.
«Организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Ивановской области», — сказала Волк.
За все время действия группы были заражены более миллиона смартфонов, ущерб составил 50 млн рублей. Четверо участников группы арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде.
В ходе обысков, прошедших на территории шести российских регионов, были изъяты сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставные лица, а также компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации».