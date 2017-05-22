Киев, 22 мая, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В Донбассе отмечено увеличение интенсивности спорадических перестрелок с применением артиллерии 122 и 152 мм, танков, минометов, БМП, БТРов и стрелкового оружия. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком направлении. Об этом 22 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

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Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины обстреляли позиции ДНР в 22 населенных пунктах, совершив 63 нарушения режима прекращения огня.

«За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят три раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать два населенных пункта Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Отмечается, что в ДНР в результате ведения боевых действий повреждены восемь жилых домов.

«В результате обстрела со стороны украинских силовиков поврежден жилой дом в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка на ул. Зеленый Гай, 3 — прямое попадание в кровлю. Также в результате прямого попадания снаряда ВСУ поврежден дом в Куйбышевском районе Донецка на улице Степная, 30. Кроме того, обстрелами повреждены многоэтажные дома в Докучаевске на ул. Ленина, 100, 86, 98, на улице Ватутина, 9. В Ясиноватой поврежден дом на улице Чапаева, 19. В результате обстрела ВСУ населенного пункта Спартак поврежден магазин по улице Октябрьская и двухэтажный дом по ул. Октябрьская, 50. Ранение получила женщина, которая от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, позиции ДНР в н.п. Спартак (под Донецком) обстреливались из артиллерии калибров 122, 152 и 120 мм.

«Было зафиксировано пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм, два артснаряда калибра 122 мм и 11 мин калибра 120 мм. Один из снарядов упал во двор, где проживают двое оставшихся в поселке детей. К счастью, они не пострадали», — проинформировали в НМ ДНР.

Народная милиция ЛНР сообщила о семи обстрелах своих позиций в населенных пунктах Калиново, Калиновка, Смелое, Желобок, Санжаровка и Логвиново. По данным военного ведомства, ВСУ вели огонь из артустановок калибра 122 мм, 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

В свою очередь спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате 48 нарушений режима тишины со стороны армий ДНР и ЛНР. По его словам, на Приморском направлении ВС ДНР 17 раз применяли оружие против украинских солдат. В частности, в Широкино позиции ВСУ подверглись обстрелу из миномета калибра 120 мм, в Водяно — из танка, в Гнутово — из 82-мм минометов, а у Павлополя — из вооружения БМП.

Миронович отметил, что на Донецком направлении войска ДНР 24 раза нарушили режим тишины. Наиболее «горячей точкой» оставалась Авдеевка, где украинские позиции накрыло огнем минометов калибра 82 и 120 мм.

«Восточнее, у Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов «оккупанты» били недалеко от Верхнеторецкого, Опытного и Песок», — сказал Миронович.

При этом подполковник сообщил, что вчера войска ДНР обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (под контролем ВСУ) со стороны Ясиноватой (ДНР). Миронович считает, что ДНР ставит под угрозу «экологическую безопасность всего региона и благополучие мирных жителей».Он также проинформировал, что на Луганском направлении позиции ВСУ в Троицком, Крымском и Золотом были обстреляны из минометов калибра 82 и 120 мм.

Ранее, 21 мая, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что вчера в результате ведения боевых действий погиб один боец ДНР, два мирных жителя получили ранения.

«В результате обстрелов украинских силовиков повреждены четыре жилых дома в Макеевке, получили ранения два мирных жителя на автостанции «Трудовские» в Петровском районе Донецка: Виктор Байрак 1963 года рождения и Николай Усович 1956 года рождения… В результате обстрелов наших позиций погиб один военнослужащий НМ ДНР», — рассказал Басурин.

Напомним, ранее замначальника управления НМ ДНР Басурин обвинил ВСУ в размещении своих боевых позиций в 170 м от Донецкой фильтровальной станции. Таким образом, украинские войска нарушили ранее достигнутое с ДНР соглашение по защите ДФС, на которой хранятся тонны хлора. В 2017 году в результате артобстрела ДФС были повреждены ёмкости с хлором. Техногенной аварии удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

— для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

— для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».