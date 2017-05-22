Ярославль, 22 мая, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля направила в адрес заммэра города — директора департамента городского хозяйства представление в связи с отсутствием навесов над остановками общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура ЯО Прокуратура Ярославской области

Ранее на многих остановках находились торговые павильоны, их владельцы устанавливали и навесы за свой счет. Однако в ходе кампании по замене ларьков на киоски нового образца многие из них были демонтированы вместе с навесами. На их отсутствие пожаловались жители.

«В ходе проведенной прокуратурой города с привлечением специалистов Центра дорожного и технического надзора ГИБДД УМВД России по Ярославской области проверки установлены нарушения требований закона к остановочным пунктам общественного транспорта в границах города Ярославля. Так, в нарушение требований ГОСТ Р 52 766−2007 на остановках общественного транспорта «Арена — 2000» по ул. Гагарина, «Больничный городок», «Ул. Рыкачева», «ул. Нефтяников», «Бытовые товары» по ул. Титова, «Новоселки» в по ул. Калинина отсутствуют автопавильоны, скамьи, урны для мусора», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

В мэрии Ярославля обещают, что остановки не будут пустовать долго. Новые навесы установят предприниматели, которые выиграют право разместить свои ларьки на освободившихся местах.

«Всего в схеме 146 остановок, где могут быть размещены киоски. Около 30 договоров уже заключены, у владельцев еще 50 НТО есть время до 15 июня, чтобы заключить контракт. 70 мест будут разыграны на аукционе 23 мая», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.