Рим, 22 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп находится в свой первой зарубежной поездке с момента выбора на пост главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Экономическое издание Италии Il Sole 24 Ore высоко оценило поездку Трампа в Саудовскую Аравию. Журналист Марио Платеро предупреждает, что не стоит недооценивать Дональда Трампа.

«Он, может, и хромая утка у себя дома, но не в своем международном дебюте, который начался с Саудовской Аравии».

Хоть это и правда, что сегодня президент США находится под атакой у себя дома, его высмеивают в средствах массовой информации, как президента — капризного ребенка, импульсивного, непригодного к тому, чтобы вести за собой Америку. Но постановка его первой зарубежной командировки, как утверждает автор статьи, разработана с целью представить президента как большого международного государственного деятеля.

Автор предупреждает, что, независимо от споров, от очевидных слабостей президента, и, прежде всего, его будущего, не следует путать Дональда Трампа с преемственностью американской внешней политики, «которая твердо находится в руках главы национальной безопасности, главы Пентагона и госсекретаря».

«Да, Трамп — хромая и слабая утка, но он остается символом американской внешней политики, которая вернулась на путь «инноваций в непрерывности», — пишет Il Sole 24 Ore.

В статье приводятся некоторые примеры: создание военного союза с исламским миром для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сдерживания Ирана (речь шла о модели НАТО); возрождение мирных переговоров на Ближнем Востоке; перемещение центра тяжести интересов Вашингтона на старых союзников, таких как Саудовская Аравия и Израиль (всегда в антииранском ключе); подписание соглашения о продаже оружия на 110 млрд в Саудовскую Аравию; встреча с папой в Риме, чтобы исправить отношения, которые пришли в негодность; признание центральной роли НАТО и ЕС в Брюсселе; подтверждение многостороннего подхода США в контексте G7 в Таормине. Все это может только усилить позицию Трампа по сравнению с внутренним кризисом.

Марио Платеро считает стратегически важной деталью, что в качестве первой иностранной поездки Трамп выбрал Саудовскую Аравию. Это говорит о возвращении привилегий союзнику, которым пренебрегала администрация Обамы. Трамп возвращает Саудовской Аравии руководящую роль в исламском мире. Саудовская Аравия выступает как религиозный и политический лидер в исламском мире, нацеленный на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если Саудовская Аравия счастлива, потому что она усиливает свои позиции, то Трамп тоже счастлив, потому что он может реализовать свое предвыборное обещание: задействовать исламский мир в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из Саудовской Аравии президент США отправится в Израиль. Издание напоминает, что такого раньше никогда не случалось: президент США должен был остановиться в другой стране перед тем, как ехать в Израиль, чтобы не было видно прямой связи. Когда Барак Обама приехал в Египет в своей первой поездке на Ближний Восток, он не посетил Израиль.

«Если в университете Каира Обама призвал к арабской весне, то Трамп поддержит статусу-кво в антииранском ключе на первых этапах своего президентства», — комментирует автор статьи.

Израиль был разочарован, когда узнал, что Трамп посетит также Вифлеем, чтобы встретиться с Абу-Мазеном.

«Но Нетаньяху и Абу-Мазен все равно сделают хорошую мину при плохой игре», — предупреждает Il Sole 24 Ore.

Сразу же после Израиля Трамп отправится в Рим, где встретится с президентом Италии и папой римским Франциском. На этот раз, как утверждает журналист, сообщение также ясно: помириться с папой.

«Трамп становится великим посредником, чтобы принести мир в места, священные для трех великих монотеистических религий».

Затем он примет участие в G7. Автор считает, что именно первая часть зарубежной поездки вернет Трампу тот образ, который он всегда хотел иметь. И хоть это не отодвинет на второй план открытые проблемы в средствах массовой информации, связанные с внутренними скандалами, но из фотографии объятий Трампа с арабским миром, с папой, с израильтянами, в попытке открыть путь к миру, сдержать Иран и продолжить борьбу с терроризмом обнаружится разница между «поддельными новостями» и президентом, который укрепляет американские интересы в мире.