Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 19 мая английский министр труда Гендерсон на заседании Временного правительства заявил, что англичане и союзники с нетерпением ждут, чтобы русский народ укрепил свою свободу и принял участие в общем наступлении союзных армий, так как это единственный путь, который приведет к достижению мира, соответственно идеалам свободной демократии.

Группа рабочих у ворот Путиловского завода

Днем весь состав Временного правительства собрался на квартире ушедшего в отставку накануне Коновалова. Коновалов заявил, что причина его ухода — не разногласие с министром труда, а несочувствие его тем течениям политики в области промышленности, которые теперь стали на очередь, и отсутствие уверенности, что Временное правительство может при данных условиях проявить полноту власти. В заключение Коновалов заявил, что его решение выйти из состава Временного правительства непреклонно.

Министр народного просвещения Мануйлов обратился к попечителям учебных округов с предложением принять меры к осуществлению реформы (упрощения) русского правописания с начала будущего учебного года.

В «Вестнике Временного правительства» опубликовано распоряжение министра-председателя Львова областным, губернским и городским комиссарам с предложением приступить к ликвидации дезертирства самыми решительными мерами, требуя, в случае надобности, содействия военных властей.

Там же опубликована циркулярная телеграмма Львова губернским комиссарам с запрещением самовольного вмешательства сельских, волостных, уездных и губернских общественных комитетов в церковную жизнь.

Глава Временного Правительства. Князь Георгий Евгеньевич Львов

«Вестник Временного правительства» сообщает, что в действующей армии состоялось заседание Совета солдатских и офицерских делегатов с участием французского министра Тома, лиц его свиты и многочисленных французских и румынских офицеров. После речи Тома общее собрание Совета вынесло резолюцию:

«Выслушав речь французского министра-социалиста Тома, заявившего, что задачи французской демократии в этой войне аналогичны задачам демократии русской, — «мир без аннексий и контрибуций, основанный на праве народностей на свое самоопределение», что долг русской революционной армии — дать свободу всему миру, — собрание постановило:

1) признать, что геройское наступление англо-французов способствовало делу завоевания русской революции;

2) что долг русской революционной армии — немедленно прийти на помощь союзникам, истекающим кровью за достижение общих с нами, русскими, демократических идеалов свободы, равенства и братства всех народов;

3) признать, что присоединение Эльзаса и Лотарингии не есть акт аннексии, а лишь — справедливости».

В Киеве военный и морской министр Керенский заявил членам исполкома общественных организаций, что он имеет возможность категорически заверить, что братания на фронте как массового явления совсем не существует. По его словам, сейчас полная группировка войск по национальному принципу совершенно невозможна. Что касается Учредительного собрания, то оно может быть созвано не ранее ноября, ибо для предвыборной кампании нельзя отрывать население от сельскохозяйственных работ.

Всероссийский съезд Офицерских депутатов принял две резолюции: одну по земельному вопросу, другую по рабочему. Съезд высказался за полную передачу земель в руки трудящихся, причем основания и детали таковой передачи должны быть разрешены Учредительным собранием. По рабочему вопросу съезд высказался за всестороннюю охрану труда, но в то же время призвал рабочий класс и предпринимателей к необходимой осторожности в осуществлении своих классовых стремлений.

Съезд офицеров флота и армии (в ставке) по вопросу о нынешнем состоянии армии вынес резолюцию, в которой приписывает армии полный упадок воинского духа, падение дисциплины до крайних пределов, непризнание авторитета начальников, недоверие к офицерам, как следствие идущей с тыла пропаганды «мира во что бы то ни стало». По вопросу об отношении к войне съезд офицеров высказался за

«энергичное продолжение войны, в полном согласии с союзниками, до тех пор, пока не будет заключен почетный мир на основах свободного самоопределения народностей и прочих гарантий будущего мира при свободной России и при условии, что противник очистит завоеванную им территорию, вернет всю взятую им у завоеванного населения контрибуцию и обяжется восстановить все им разоренное».

Митинг на фронте

Съезд желает, чтобы Россия имела свободу выхода в Средиземное море, и

«единственными гарантиями этой свободы считает или всеобщее разоружение, или, если оно не осуществится, военный контроль России над проливами…

Съезд считает, наконец, что постоянная угроза меча, висящего над миром, будет парализована международным контролем над вооружениями. Съезд заявляет, что выработка окончательных условий мира — дело правительства в согласии с союзниками, а дело армии — довести страну до победы».

В Финляндии открылся областной съезд армии, собранный эсерами и меньшевиками. В резолюции о войне, принятой большинством, 102 против 17, при 8 воздержавшихся, говорится:

«Дело мира подвигается вперед решительной внешней политикой правительства и Сов. р. и с. д… Российская революция должна располагать достаточной боевой мощью, то есть армией, способной не только к оборонительным, но и наступательным боевым действиям».

Резолюция о наступлении принята 80 голосами против 20, при 16 воздержавшихся. В ней говорится, что наступление является лучшим средством предотвратить разгром армии, что момент наступления может определить только Временное правительство, которое осуществляет внешнюю политику демократии. Съезд обратился с призывом ко всем революционным организациям оказывать поддержку Временному правительству, содействовать воссозданию боевой мощи армии и ее готовности к наступлению.

Ввиду недостатка в Петербурге муки, масла и сахара, петербургский Центральный продовольственный комитет разрешил хлебопекарням, булочным, мелочным лавкам, кооперативам изготовлять и продавать только ситный и ржаной хлеб.

В значительном большинстве магазинов Петербурга происходят забастовки на экономической почве. Владельцы магазинов категорически отказываются от удовлетворения требований служащих. Последние, в свою очередь, не намерены поступаться своими требованиями.

В связи с известиями, полученными из Кронштадта, в Петербурге на улицах было значительное скопление народа, происходили митинги, на которых обсуждалось сообщение из Кронштадта, причем часть присутствовавших поддерживала Совет, взявший власть в свои руки, часть же протестовала против него и призывала к тому, чтобы Временное правительство приняло решительные меры.

Тверской бульвар.Митинг у памятника Пушкину

Совещание петербургского общества фабрикантов и заводчиков, рассмотрев требования, предъявленные стачечным комитетом фабрично-заводских и техно-промышленных предприятий Петербурга, постановило категорически отвергнуть шестичасовой рабочий день, соглашаясь на семичасовой. Общество приняло минимальную расценку труда мужчин в 150 руб., но не согласилось уравнять женщин с мужчинами. Для женщин минимальная расценка установлена в 125 руб. и 90 руб. конторской прислуге.

Исполнительная Комиссия Петербургского Комитета РСДРП (б) вынесла постановление:

«Рекомендовать т.т. рабочим создать контрольные советы в предприятиях из представителей рабочих, причем контроль этот должен охватывать не только ход работ в самом предприятии, но и всю финансовую часть предприятия».

Пленарное заседание Всероссийского съезда военно-промышленных комитетов в Москве было посвящено прениям по докладам, заслушанным в первый день съезда (16 мая). Представители рабочей группы указывали на то, что докладчики в оценке тяжелого экономического положения России стремились представить рабочий класс виновником экономической разрухи, а рабочее движение, развивающееся теперь, изображали как угрожающее стране крахом. Цифровым данным докладчиков о неумеренности требований рабочих представители Рабочей Группы приводили цифры огромных прибылей промышленников.

Представитель Исполкома Московского Совета сообщил о мерах, принимаемых по урегулированию рабочего движения, и о случаях, когда предприниматели, категорически отказываясь от всяких переговоров с рабочими, сами вносили анархию и не считались с тем, что вызываемые конфликты могут повредить государству. Это имело место в московских булочных, в молочных Чичкина в Москве и на других предприятиях. Все представители Рабочей Группы признавали необходимость установления государственного контроля над промышленностью как единственный выход из тяжелого экономического положения России. Представитель Рабочей Группы Самарского Комитета Капцан говорил о необходимости введения трудовой повинности.

Председатель съезда Гучков, характеризуя оба течения, которые наметились в среде членов съезда представителей промышленников и рабочих, утверждал, что первые стремятся к разумному устранению причин, ведущих к краху, вторые же думают о социализации производства, которая неосуществима. Вспоминая про свою деятельность, Гучков отнес себя к числу борцов за свободу и заявил, что преувеличенные требования рабочих уронят в грязь красное знамя, которое подымут те, которые являются истинными руководителями народа. Капцан, отвечая Гучкову, заявил, что Гучков и его сторонники — представители контрреволюции и их слова — клевета на рабочий класс. После прений представителем Рабочих Групп была оглашена декларация, в которой указывается, что Рабочие Группы, избранные при старом режиме, слагают с себя полномочия, предоставляя Советам рабочих депутатов переизбрать или выбрать вновь представителей от рабочих в военно-промышленных комитетах.

А.И.Гучков. 1909

Открылись заседания Главного земельного комитета. Присутствовали представители общественных организаций, ученых обществ, политических партий и ведомств. Заседание открыл председатель комитета профессор Постников, который произнес речь. Он цитировал постановление последнего съезда партии «Народной Свободы» и доказывал, что основной принцип трудового землевладения, провозглашенный съездом, в общем совпадает с лозунгами других демократических и крестьянских партий.

Дальше Постников говорил о том, что необходимо рассеять одно очень распространенное заблуждение, будто перед предстоящей земельной реформой вся земля будет отнята у владельцев безвозмездно. Комитет должен заявить, что этого не будет. Такой безвозмездный захват земли был бы несправедлив по существу и повел бы к величайшим экономическим потрясениям.

Министр земледелия Чернов в своей речи остановился на эксцессах в аграрной области и заявил, что они созданы старым строем и носят временный переходный характер. В заключение он доказывал, что защитниками общинного землевладения являются не только представители крайних политических течений, но также и умеренных либеральных и радикальных кругов.

Остальная часть заседания была посвящена сообщениям с мест об аграрном движении. Доклад на эту тему сделал товарищ министра земледелия. Из полученных им телеграмм видно, что в целом ряде губерний частные землевладельцы переживают тревожное время. В Саратовской губернии, по сообщениям землевладельцев, местные комитеты выносят незаконные постановления о захвате земли, снимают с работы военнопленных, приостанавливают рубку леса, не позволяют вывозить хлеб даже для нужд армии и т. д. Землевладельцы Харьковской губернии утверждают, что ввиду эксцессов они вынуждены прекратить посев. Из Рязанской губернии сообщают, что там отменяется принцип частной собственности не только на недвижимое, но и на движимое имущество. Жалобы частных землевладельцев идут и из многих других губерний.

Всероссийский союз землевладельцев в своей телеграмме на имя министра земледелия сообщает, что на многих местах разрушается культурное хозяйство, уничтожается племенной скот, захватывается живой и мертвый инвентарь и т. д. На основании всех этих сообщений докладчик пришел к заключению, что аграрное движение разрастается и принимает угрожающие формы расстройства всей хозяйственной жизни страны. Неотложными задачами текущего момента, по его мнению, являются: немедленное учреждение посреднических и примирительных камер, посылка унолномоченных Главного земельного комитета на места и широкая популяризация объективных данных по земельному вопросу.

На прениях по докладу представитель трудовой группы Березин заявил, что лучшим средством для устранения аграрных эксцессов является издание Временным правительством особого акта об объявлении всей земли национальной собственностью. Шидловский (председатель «прогрессивного блока») не согласился с Березиным и заявил, что принцип национализации земли может провозгласить только Учредительное собрание. К мнению Шидловского присоединяется кадет Черненко. Представитель Совета Белецкий указал на необходимость немедленного издания ряда временных законов, регулирующих частные вопросы землепользования.

Министр Пешехонов счел настоятельной задачей Главного земельного комитета содействие углублению и расширению правильной организации крестьянских масс для упорядочения аграрных вопросов. Пешехонов против издания Временным правительством декрета по земельному вопросу.

И. Т. Смилга. Член ЦК большевиков

Представитель ЦК РСДРП (б), Смилга заявил, что только организованный захват крестьянами всей земли явится действительно революционным актом и устранит нынешнюю разруху в аграрной области, и что земельные комитеты на местах должны способствовать такому захвату и направлять его по широкому руслу. С возражениями представителю большевиков выступил Чернов, который сказал, что в словах «организованный захват» заключается логическое противоречие: захват противоречит всякой организации и может повести лишь к дезорганизации. После прений тезисы доклада были приняты с некоторымы добавлениями и изменениями.

Французский премьер-министр Рибо по поводу Стокгольмской конференции заявил, что мир может быть достигнут только путем победы. Правительство выдаст паспорта для поездки в Петербург только в том случае, «если при проезде через Стокгольм французские представители не подвергнутся, помимо своей воли, опасности встретиться с агентами неприятельских стран».

Ленин в статье «Как запугивают народ капиталисты?» пишет:

«Всякий политический переворот, если это не смена клик, есть социальная революция, — вопрос только в том, социальная революция какого класса. Революция 27 февраля 1917 г. передала власть из рук крепостников-помещиков, возглавляемых Николаем II, в руки буржуазии. Это была социальная революция буржуазии.

Неуклюжей и научно неверной терминологией, смешивая «социальную» и «социалистическую» революцию, «Финансовая газета» хочет скрыть от народа тот явный факт, что рабочие и крестьяне не могут удовлетвориться одним захватом власти буржуазией. Этот простой и ясный факт гг. капиталисты замалчивают, обманывая и самих себя, и народ.

…Даже для революции социалистической никоим образом не «нужно отречение от всех своих имущественных прав десятков миллионов граждан». Даже для социализма (а контроль за банками и фабриками еще не есть социализм) ничего подобного не нужно.

Это — величайшая клевета на социализм. Ни один социалист никогда не предлагал отнять собственность (= «получить отречение от всех своих имущественных прав») у «десятков миллионов», т. е. у мелких и средних крестьян.

Социалисты хотят добиться «отречения» только у помещиков и капиталистов. Чтобы нанести решительный удар тому издевательству над народом, которое проделывают, например, углепромышленники, дезорганизуя и портя производство, достаточно добиться «отречения» от нескольких сот, самое большее от одной-двух тысяч миллионеров — банковских и торгово-промышленных воротил.

Этого вполне достаточно, чтобы сопротивление капитала было сломлено. Даже и у этой горстки богачей не нужно отнимать «все» их имущественные права, можно оставить им и собственность на многие предметы потребления, и собственность на известный, скромный доход».