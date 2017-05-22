Краснодар, 22 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд Краснодарского края справил новоселье. Торжественно открытие нового современного здания состоялось 19 мая в Краснодаре. В девятиэтажный комплекс на улице Постовой переехали сотрудники аппарата кубанского Арбитражного суда, ранее работавшие в трёх зданиях, расположенных в различных частях города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Promstroy52.ru Новое здание Арбитражного суда Краснодарского края

Теперь, как утверждает председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, принявший участие в церемонии, правосудие станет «еще более открытым и эффективным».

«Учтены все требования, соблюдены условия для нормальной работы. Здесь будет 315 рабочих мест, 46 залов заседания, современное оборудование и системы безопасности. Параллельно можно будет рассматривать несколько десятков дел, что улучшит качество работы, а правосудие будет еще более открытым, прозрачным и эффективным», — сказал Лебедев.

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В свою очередь губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что «качественное правосудие может быть там, где есть условия для всех участников процесса, — и для работников арбитража, и для жителей Кубани, которые обращаются за законным решением».

Напомним, о строительстве нового здания Арбитражного суда Кубани заговорили более пяти лет назад. 15 июня 2012 года состоялась церемония закладки первого камня, а также капсулы с посланием потомкам в основание нового здания суда. Это торжественное мероприятие было приурочено к 20-летию суда. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор освятил место строительства. Тогда сообщалось, что новое семиэтажное здание будет возведено на улице Постовой, рядом с войсковым собором Александра Невского.

Строительство здания планировалось в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России». Согласно постановлению правительства РФ, на эти цели предусматривалось 1,166 млрд рублей: 550 млн рублей — на 2013 год и 616,3 млн рублей на 2014 год.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте pravo.ru, победителем аукциона по определению генподрядчика строительства нового здания Арбитражного суда, который состоялся еще в 2011 году, стало ЗАО «Строительная компания «РЕМО». В конце того же года суд заключил с фирмой контракт на сумму 1,5 млрд рублей, предусматривающий сдачу здания площадью 22 тыс. кв. м по истечении 40 месяцев, то есть к апрелю 2015 года. Договор предусматривал выплату аванса в 157,2 млн рублей, а покрыт он был гарантией «Мострансбанка».

В 2012 году работы выполнялись, хотя и с небольшим отклонением от согласованного графика, а в 2013-м остановились. 20 июня 2013 года Арбитражный суд Московской области, которому подведомственно это дело, расторг контракт. Претензии заказчика не оспаривались, а затем он пошел взыскивать неотработанную сумму аванса — 109 млн рублей — и 8,6 млн рублей неустойки не только с подрядчика, но и с банка, основывая свое требование на условиях гарантии.

Достраивал здание для судей Арбитражного суда Краснодарского края уже другой генподрядчик — ООО «Промышленное строительство». Сдать новое здание фирма обещала в четвертом квартале 2015 года. Его стоимость по открытым источникам установить не удалось.

Добавим, что Арбитражный суд Краснодарского края является одним из крупнейших судов арбитражной системы России и на протяжении последних лет в суде сохраняется одна из самых высоких судебных нагрузок: 98 рассмотренных (завершенных) дел в месяц, ежедневно каждый судья в среднем проводит порядка 20 судебных заседаний. В 2016 году Краснодарским арбитражным судом было рассмотрено 214 тысяч дел.