Казань, 22 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, судья Арбитражного суда Татарии Баранов удовлетворил иск Отделения банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ и признал банкротом ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк». Также было введено конкурсное производство сроком на один год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу данных суда.

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Следующее заседание, где будет заслушан отчет управляющего, пройдёт 21 мая 2018 года. Иск был подан 14 апреля 2017 года, но из-за неполного пакета приложенных документов оставлен без движения до 12 мая. Недостающие документы поступили в суд 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Татагропромбанка» была отозвана Центробанком РФ 5 апреля из-за полной утраты капитала. По информации пресс-службы Центробанка РФ, до этого надзорным органом в отношении казанского банка неоднократно применялись меры воздействия, вплоть до ограничения на привлечение вкладов. Финансовая «дыра» в размере 0,6 млрд рублей возникла у финансовой организации из-за финансирования других кредитных организаций, которые входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

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После того как у ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» были отозваны лицензии, проблемы возникли и у«Татагропромбанка». На момент отзыва лицензии»Татагропромбанк» занимал 400-е место в банковской системе РФ.

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