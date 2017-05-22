Москва, 22 мая, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Цены на нефть 22 мая возобновили рост. Участники рынка продолжают отыгрывать вероятное решение ОПЕК+ продлить сделку по снижению объемов добычи сырой нефти до марта 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Intsnab.com Нефтяная скважина

По его мнению, «нынешняя ситуация на рынке черного золота отражает классический пример покупки активов на ожиданиях, а вот что будет после озвучивания результата саммита — это вопрос. Рынок может применить и вторую часть упомянутой выше фразы «покупай на ожиданиях и продавай по факту».

«Несмотря на спекулятивный рост цен на нефть на рынке, есть значительное количество скептиков, которые считают, что решение продлить сделку вряд ли приведет к радикальному изменению ситуации. Предыдущие полгода так и не привели к достижению поставленной цели. Так почему тогда стоит ожидать этого и в следующие девять месяцев? Опубликованные 18 мая данные от Baker Hughes показывают сохранение динамики роста количества действующих буровых в Штатах, которое по итогам прошлой неделе увеличилось до 720 с 712 штук», — пояснил эксперт.

«Скорее всего, до 25 мая цены на нефть могут еще подрасти, но уже окончательная реакция будет после оглашения результата. Если она просто подтвердит факт пролонгации сделки без каких-либо новых предложений о расширении сокращения объемов добычи нефти, то не ожидаеся продолжения роста нефтяных цен. В этом случае рынок будет внимательно следить за поступающими данными о запасах нефти и в США и выполнении пакта участниками ОПЕК+, а цены на нефть могут скорректироваться вниз», — считает Костенко.

«Но, если будут приняты дополнительные меры по снижению добычи, то это станет хорошей причиной для продолжения роста цен в область 60 долларов за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 22 мая нефть впервые за месяц пробила отметку в $54 за баррель. Эксперты связывают это с предстоящими переговорами России и ОПЕК по поводу продления сокращения нефтедобычи. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,86% до 54,07 доллара за баррель. Цена на нефть WTI— на 0,93% до 50,80 доллара за баррель.

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