Санкт-Петербург, 22 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. С начала сезона клещи напали на 1112 петербуржцев, включая 189 детей. В Ленобласти от нападений клещей пострадал 741 человек, в том числе 178 детей. Заболевшие клещевым бореллиозом зарегистрированы только в Петербурге. Об этом сегодня, 22 мая, ИА REGNUM сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

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Всего с начала сезона к врачам по поводу нападения клещей обратились 1112 петербуржцев, включая 189 детей. При этом в черте города было зарегистрировано только 68 случаев — больше всего на территориях Пушкинского, Курортного и Красногвардейского района. На 19 мая зарегистрировано 11 больных иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе 5 детей.

Напомним, по данным на 10 мая, число обратившихся в медучреждения Петербурга по поводу присасывания клещей составляло 456 человек, в том числе 74 ребенка.

«Мониторинг ведется с 16 марта. Первые укусы были зарегистрированы в апреле. Так, по данным на 18 апреля в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 15 человек, включая троих детей. Пока только на территории области. Как видно, с наступлением тепла, число пострадавших увеличивается», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В Ленобласти с начала клещевого сезона пострадал 741 человек, в том числе 178 детей. В областном Роспотребнадзоре отмечают, что это ниже средних многолетних уровней и втрое меньше, чем за такой же период прошлого года (2236 человек, в том числе 572 детей). Клещевым энцефалитом и боррелиозом пострадавшие не заболели. По данным на 4 мая, за медпомощью в 47-м регионе обратилось 192 человека, включая 39 детей.

Отметим, что присасывания клещей зарегистрировали во всех 17 районах области: Лужский — 97, Гатчинский — 85, Тихвинский — 80, Киришский — 68, Волховский — 54, Всеволожский — 53, Тосненский и Кировский — по 47, Бокситогорский — 46, Подпорожский — 45, Кингисеппский — 35, Сланцевский — 30, Волосовский — 17, Лодейнопольский — 15, Приозерский — 12, Ломоносовский — 6 и Выборгский — 4.

Больше всего укусов жители области получили при посещении лесных массивов — 435 случаев, в садоводствах — 82, в скверах и парках — 43, на кладбищах — 70 и на территориях детских площадок — 17.

С начала эпидсезона было проведено 57 исследований клещей, снятых с пострадавших: в трёх обнаружен возбудитель клещевого энцефалита (0,5%), в 133 — возбудитель клещевого боррелиоза (22%), в девяти — эрлихиоза (1,5%).

Добавим, что о первых случаях укусов надзорное ведомство Ленобласти сообщило уже в апреле. Так, по состоянию на 7 апреля по поводу укусов обратились 8 человек, в том числе один ребенок.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, в обоих регионах продолжается вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита. Пребывать на природе рекомендуется в одежде, исключающей возможность попадания клеща на тело. Также необходимо пользоваться репеллентами, а после прогулок в «богатой» клещами местности осматривать кожу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального Роспотребнадзора число пациентов, обратившихся к медикам с присасыванием клещей, за неделю увеличилось на треть и составило свыше 93,5 тыс. человек. Тем не менее, указанный показатель в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2016 года. Акарицидные обработки проведены на 128 тыс. гектаров лесов.