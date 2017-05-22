Иркутск, 22 мая, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на вопросы ИА REGNUM о Стратегии экономической безопасности РФ, утвержденной в начале мае президентом России Владимиром Путиным.

Irkobl.ru Сергей Левченко

ИА REGNUM : Стратегия экономической безопасности предусматривает, в том числе, приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири. Какие точки роста вы видите в целом в этом макрорегионе и в вашей области?

Восточная Сибирь занимает значительную долю территории страны, обладает большим запасом всевозможных природных ресурсов, является естественным транспортным мостом между странами Европы, Северной Америки и Азии. К перспективным направлениям развития региона относится комплексное освоение территории, толчком к которому служит разработка крупнейших месторождений, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, обрабатывающих производств, формирование крупных городских агломераций, выполняющих функции центров притяжения для молодых и высококвалифицированных специалистов.

Иркутская область как крупный промышленный центр позиционирует себя в качестве драйвера опережающего экономического роста Восточной Сибири, опорного региона для проектов нового освоения востока России, делового, политического и культурного центра связей России и стран АТР.

Добывающие отрасли являются традиционными для экономики региона и их значимость для промышленности, для доходов бюджета в обозримом будущем сохранится. Здесь основной перспективой является разработка ресурсов, имеющих экспортную ориентацию, и повышение глубины их переработки на территории региона.

Однако главные точки роста заключаются в создании и приоритетном развитии высокотехнологичных и наукоемких отраслей новых технологических укладов — газохимии, туризма, фармацевтики, авиационной промышленности, поскольку инвестиционные проекты именно в данных сферах способны дать наибольший прорывной эффект в долгосрочной перспективе.

ИА REGNUM : Придется ли вам корректировать действующие программы социально-экономического развития региона в связи с этой стратегией, или они в целом вписываются в нее?

Действующие государственные программы Иркутской области и разработанный проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года не противоречат принятой Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года, а логично ее дополняют. В связи с этим корректировка существующих региональных документов стратегического планирования не потребуется.

ИА REGNUM : Как вы в целом оцениваете стратегию экономической безопасности РФ? Реально ли это — выполнить указанные в документе меры до 2030 года?

Принятие Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года является важным шагом, устанавливающим цели и задачи для органов власти Российской Федерации, задающим вектор развития для регионов. Конкретных мер в документе не предусмотрено, однако дано поручение правительству Российской Федерации разработать в трехмесячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации Стратегии. Осуществить оценку возможности реализации указанных мер можно будет только после их разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года. Среди основных целей в документе значатся повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала. Также обозначена задача по развитию Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, приоритетному развитию экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области.