Москва, 22 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Попавшая в СМИ внутренняя информация о том, что США планируют свернуть программы безвозмездной военной помощи целому ряду стран, заменив их на кредиты, вполне похожа на правду, поскольку лежит в русле логики президента США Дональда Трампа, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

Президент США сокращает расходы, особенно «идеологические», и делает ставку на прямую выгоду для США, отмечает сенатор.

«Это означает, что, во-первых, для него нет «священных войн» ‑ и это действительно плохой сигнал для Украины, которая себя видит на «передовой» защиты «свободного мира». Во-вторых, еще более симптоматичен список тех, кому не отменили помощь: Израиль, Египет, Иордания. Региональный приоритет очевиден», — указал Косачев в соцсети.

Но еще интереснее, по его мнению, мотивация сохранения помощи этим странам, о которой якобы говорится в документе госдепа: мол, без помощи США партнеры, могут обратиться к другим странам, в частности — к России.

«Думаю, это еще один нерадостный сигнал для Киева: раз ему все равно некуда деваться, в отличие, например, от Египта, то и помогать Украине бесплатно смысла нет», — считает Косачев.

Ну, а вывод о том, что по оценкам СМИ, большинство стран-«отказников» или не захотят обращаться за кредитами, или не смогут выполнить требования для их предоставления, тоже имеет под собой почву, рассуждает сенатор.

«Тому же Киеву интересно считать себя не просто страной, воюющей не пойми с кем, а фронтом борьбы Запада за демократию, который, соответственно, по определению обязан на это раскошеливаться. В «кредитном» же подходе вместо безвозмездного звучит явное неуважение к «священной войне» Украины: воюйте с кем хотите, только в кредит», — заключил Косачев.

Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников из числа официальных лиц, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, который представит на следующей неделе администрация президента Дональда Трампа. Как отмечается в материале, в документе есть «положения, согласно которым прекращается предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты».