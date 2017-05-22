Челябинск, 22 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Массовое мероприятие с участием несовершеннолетних состоялось в минувшее воскресенье, 21 мая, на площадке возле торгового комплекса «КС» в Металлургическом районе Челябинска. Ранее под названием «Фестиваль красок Холи», а ныне под новым, «Фестиваль красок» мероприятие собрало более 500 человек, среди которых были несовершеннолетние подростки, а также дети 9−12 лет без сопровождения взрослых. Суть празднества для детей, как и в прежние разы проведения подобного, заключалась в продаже детям ярких цветных порошков для разбрасывания в толпе под музыку в форме веселого времяпрепровождения. Организаторами, кроме продаж цветных порошков для разбрасывания, был проведен концерт с выступлениями молодежных групп, танцами на сцене полуобнаженных девушек-черлидерш.

Marishon Краски

Родители, присутствующие на площадке, заявляют, что многие дети на празднестве были в состоянии «невменяемости», встречались даже пьяные подростки. Часть несовершеннолетних курила и «огрызалась» на замечания охранников. При этом организаторы мероприятия никак не реагировали, никаких объявлений о недопустимости присутствия в пьяном виде и курения не делалось.

Особенно потрясли родителей выступления молодых исполнителей. Со сцены с использованием звукоусиливающей аппаратуры звучали песни и слова, которые, по мнению взрослых, неприемлемы и направлены на разрушение морально-нравственных норм, на растление молодежи. Активно эксплуатировалась тема секса, безответственного поведения. Так, например, на сцене артисты пели песни про «минет», были такие слова: «…я хочу напиться… вдыхали волшебный воздух… хочу тебя раздеть…», произносили слова: «май ди из вери биг» и другие непотребные выражения. Как заявляют родители, «выступления сопровождала группа девушек-черлидерш Южноуральского государственного университета, которые были в откровенной одежде, при этом молодые люди, артисты, на сцене всячески «терлись» об участниц, осуществляли «раскрепощающие» движения, а на все это смотрели несовершеннолетние участники мероприятия».

По прошествии некоторого времени организаторы объявили о скидке на краску, которая продавалась на протяжении всего «карнавала», подростки ринулись ее закупать, после этого действо активно продолжилось. В ходе мероприятия организаторами через микрофон было сделано объявление об оставленных и потерянных вещах, было указано, где утерянные вещи будут собираться и откуда их можно будет забрать. Артист после объявления со сцены добавил, обращаясь к толпе: «Потерять вещь — все равно, что потерять душу».

Действо раскручивалось, подогревалось со стороны выступающих, вакханалия набирала обороты. Подростками стали использоваться тележки из продуктовых супермаркетов, размещающихся в торговом комплексе «КС». В них садились, как правило, девушки, а сопровождающие их парни катили их, иногда пуская под уклон, который имел место на площадке. Апофеозом, посчитали родители, стало то, что был обнаружен молодой человек, ходивший в толпе участников и предлагавший свои гомосексуальные услуги. Возникла потасовка, вмешалась охрана.

Кроме этого случая, у охраны мероприятия было масса работы по пресечению драк и конфликтов. Вместе с тем постоянно существовала угроза причинения ущерба машинам, стоящим на стоянках возле места, где проводился фестиваль.

Напомним, ранее мероприятие по разбрасыванию красок назывался «Фестиваль красок Холи». Однако представители противосектантских организаций выступили с его критикой и устроители переименовали в «Фестиваль красок». В Челябинске первый фестиваль состоялся в июне 2015 года. Челябинская епархия выступила с заявлениями о сути проводимого праздника, который, по мнению сектоведов, имеет завуалированную организаторами религиозную подоплеку, а организаторы относятся к представителям тоталитарно-деструктивных культов. Тем не менее фестиваль продолжился под новым названием, активно набирает популярность и санкционируется администрациями муниципалитетов, включается в более широкие массовые празднества, проводимые в летнее время.

Эксперты родительского сообщества отмечают тревожную картину, которая складывается в столице Южного Урала, когда, с одной стороны, проводятся подобные фестивали по «раскрепощению низа» у молодежи, а с другой, в школах, в летних лагерях администрация города Челябинска проводит уроки секспросвета. Таким образом, дети оказываются под двойным растлевающим воздействием, — на улице, в массовых акциях и в классах, на занятиях по секспросвету, якобы для защиты от распространения ВИЧ, считают активисты.

Корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось получить комментарии организаторов данной акции. А в полиции заявили, что стражи порядка не дежурили на фестивале, дежурство там несло одно из частных охранных предприятий. Сколько человек было задержано 21 мая и были ли среди них те, которые участвовали в фестивале, в полиции не смогли оперативно сообщить, потребовав официальный запрос.