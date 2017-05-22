Ярославль, 22 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Директор «Ярославльводоканала» Вадим Блошицын оштрафован на 20 тысяч рублей за неконкурсную закупку биорегулятора «Биофокс» у единственного поставщика на сумму более 26 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском управлении федеральной антимонопольной службы.

ИА REGNUM Ярославльводоканал

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОАО «Ярославльводоканал», принадлежащий мэрии Ярославля, провел закупку на поставку природного биорегулятора «Биофокс» без проведения конкурса у ООО «Тортилла», учредителем которого до 29 декабря 2016 года являлась Елена Блощицына — по всей вероятности, жена директора ОАО «Ярославльводоканал» Вадима Блощицына.

Публикация ИА REGNUM имела широкий резонанс в Ярославле: ее обсуждали депутаты муниципалитета, которые приняли решение провести на водоканале внеплановую проверку, а депутат Ярославской облдумы Сергей Балабаев направил запрос в прокуратуру области.

Прокуратура области провела проверку госзакупки и выявила нарушения закона — неправомерный выбор способа закупки у единственного поставщика. Материалы проверки были направлены в антимонопольную службу.

«Мы признали директора «Ярославльводоканала» Вадима Блошицына виновным в совершении административного правонарушения, он оштрафован на 20 тысяч рублей за неконкурсную закупку биорегулятора «Биофокс» у единственного поставщика. Теперь мы проводим проверку в отношении «Ярославльводоканала» за те же самые действия. 4 июня мы должны ее закончить. Если нарушение закона «О защите конкуренции» будет доказано, то мы выдадим предписание об устранении нарушения. Так же мы можем обратиться в Арбитражный суд Ярославской области с иском о расторжении договора. Также это же может сделать любая организация, которая пострадала от незаконной сделки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела контроля органов власти и рекламы ярославского УФАС Сергей Гаврилов.

В региональное управление Следственного комитета прокуратурой Ярославской области направлена информация для проведения проверки в порядке уголовно-процессуального законодательства в отношении должностных лиц «Ярославльводоканала» по факту злоупотребления служебным положением.