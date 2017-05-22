Самара, 22 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Центр Самары — это исторические кварталы дореволюционных зданий, сочетающих каменные дворянские особняки и деревянные дома, на фоне которых вопреки правилам землепользования и застройки появились высотки. Депутаты комитета по строительству Самарской губернской думы с его председателем — генеральным директором строительной компании ОАО «Кошелев — проект Самара» Владимиром Кошелевым подготовили обращение главе Минстроя РФ Михаилу Меню с просьбой разрешить начать сносить ветхие здания кварталами, реновацию предлагается начать с центра Самары. В качестве аргумента прозвучало, что после освобождения квартала формируется площадка, которую власти выставят на торги и тем самым получат дополнительные денежные средства на реализацию программы переселения.

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Другой депутат регионального парламента Михаил Матвеев, комментируя эту инициативу корреспонденту ИА REGNUM, обратил внимание на то, что архитектура и строительство в Самаре развиваются путём крайностей — захватыванием коммерсантами лакомых кусков земли, создавая массу проблем жителям.

«К сожалению, в Самарском регионе архитектура и строительство развиваются путём крайностей. То есть это либо элитные высотки, которые не доступны большинству людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо это плохо замаскированные бараки — так называемый «Кошелев проект», который строится за городом, его фотографии с высоты птичьего полёта убедительно показывают, что это мало чем отличается от лагеря для переселенцев», — отметил Михаил Матвеев.

По его словам, прежде чем сносить в Самаре здания целыми кварталами, сначала придётся совершить массу юридических процедур, в том числе пройти процедуру согласования с общественностью. Как пример угрожающей застройки с нарушением всех процедур он называл 109-й квартал в Ленинском районе Самары.

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«22 мая вечером состоятся публичные слушания в Ленинском районе — центральном районе города, посвященные застройке 109-го исторического квартала, в котором по правилам застройки и землепользования нельзя строить здания выше трёх этажей, — сообщил парламентарий. — Но строительная компания «Трангруз» планирует построить там семь 17 — этажных высоток, при этом одну высотку она уже возвела. Это нарушает все возможные нормы… Буквально в прошлом году закончилась битва общественности с чиновниками и застройщиками за сохранение особняка архитектора Зеленко. Застройщики пытались вывести это историческое здание из-под охраны, как памятника культуры, чтобы потом снести. Эта битва закончилась победой горожан».

«Владимир Кошелев — это любимый застройщик губернатора Николая Меркушкина, который выдает большое количество квадратных метров жилья, попадающих в статистические отчеты за счет того, что на окраине Самары возводится целый город современных бараков, представляющих собой плотно стоящие шеренги трехэтажных домов. Если эта практика будет перенесена на центр города, то это будут даже не новые хрущевки, а ещё больший шаг назад, — заявил Михаил Матвеев. — У нас сейчас государство в лице чиновников сомкнулось не с гражданами, не с горожанами, а с коммерсантами. Например, одной из структур, которая под шумок обманутых дольщиков занимается застройкой, является СОФЖИ (Самарский областной фонд жилья и ипотеки»). Там, где появляется СОФЖИ, там горят дома, люди выходят на акции протеста. Это печально — под шумок решения проблем обманутых вкладчиков, создаются новые проблемы. Притом, что территория Самары огромная и развивать город и застройку можно путем проблемы ветхого и аварийного жилья, а не захватыванием лакомых кусков земли коммерсантами, создавая массу проблем жителям».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы обсудили подготовленное для Минстроя РФ обращение — разрешить применить единовременное поквартальное расселение из ветхого жилья для высвобождения единой территории для последующей застройки.

«Как сейчас реализовывается программа расселения жителей Самарской области из ветхих домов? Существует очередь, и те деньги, которые направляются на расселение, они распределяются по всем районам города. Бывает и так, что в доме, который признан аварийным (ветхим) расселяют сразу всех жителей. Что мы предлагаем? Концентрировать те денежные средства, которые идут на расселение на конкретно сформированные земельные участки, чтобы квартал отселялся сразу, то есть централизовано. Начать, например, можно, с центра города и провести комплексное освоение территории. После освобождения квартала, формируется площадка, которую власти выставят на торги и тем самым получат дополнительные денежные средства на реализацию программы переселения», — пояснил свою позицию председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, генеральный директор строительной компании ОАО «Кошелев — проект Самара» Владимир Кошелев.

Обращение направлено на подпись председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову. В случае его одобрения, он будет отправлен главе Минстроя РФ Михаилу Меню, который примет решение о подготовке самарскими депутатами законопроекта.