Хабаровск, 22 мая, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В двух районах Хабаровского края зафиксированы три новых лесных пожара. Сотрудники лесоохраны не исключают появления новых возгораний в связи с ветреной погодой и жарой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

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По данным краевого управления лесами, в настоящее время локализованы два очага из трех, на площади 96 гектаров. Оба очага находятся в Верхнебуреинском районе. Первый — в 14 км юго-восточнее населенного пункта Аланап, на площади 95 гектаров, второй на площади 1 гектар в районе деревни Алонка. На тушении пожаров работают 30 специалистов.

В Амурском районе пожарные продолжают борьбу с огнем. Пожар охватил 1,5 гектара тайги. Угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, основной причиной пожаров в Хабаровском крае пожарные называют небрежное обращение людей с огнем в лесу. В 14 районах края введен особый противопожарный режим. Специальным постановлением губернатора края Вячеслава Шпорта запрещены палы сухой растительности. Пожарная опасность в лесах региона усугубляется сухой ветреной погодой, повышением среднесуточных температур.