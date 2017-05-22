Ярославль, 22 мая, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Ярославская туриндустрия настороженно отнеслась к предложению министра финансов России Антона Силуанова ввести в городах туристического маршрута «Золотое кольцо» курортный сбор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Переславль-Залесский

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Владимирском экономическом форуме, рассказал о возможности введения курортного сбора для городов туристического маршрута «Золотое кольцо», куда входят четыре города Ярославской области.

Проект закона о курортном сборе сейчас находится в Госдуме. В порядке эксперимента его предложено ввести с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в четырех регионах: Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

По мнению опрошенных ИА REGNUM представителей турфирм, туристический поток в города «Золотого кольца» не так стабилен, чтобы можно было облагать туристов дополнительным сбором. Кроме того, в Ярославль, Владимир и Сергиев Посад зачастую едут небогатые люди, у которых лишних денег нет.

«Любая лишняя финансовая нагрузка нежелательна — она отпугнет туристов. Казалось бы — сто рублей в день, но два дня — уже двести, три — триста. А если это семья? Вот вы хотели бы платить сто рублей в день? К тому же непонятно, на что эти деньги пойдут и это вызовет, скорее всего, негативную реакцию у людей. Конечно, надо провести опрос туристов, но думаю, что положительных эмоций такая новость у них не вызовет» — сказали корреспонденту ИА REGNUM в туристической компании «Яроблтур».

Сейчас однодневные туры по «Золотому кольцу» стоят от 1 до 3 тыс рублей. В департаменте туризма Ярославской области инициативу министра не комментируют, однако говорят о том, что развитие туристской инфраструктуры нуждается в финансовых вложениях.

«Я говорил со специалистами по туризму во Владимирской области. У них в Суздале проходит праздник «День огурца». В этот день количество туристов превышает число жителей. Местный бизнес на этом получает очень хорошие деньги, но для администрации города слишком много убытков. Люди мусорят, вытаптывают газоны и приносят другой ущерб благоустройству города, но никак это не компенсируют. Администрация потом вынуждена приводить территорию в порядок за свой счет. Да, бизнес получает дополнительные доходы за счет туристов, и это должно увеличивать налоги в местный бюджет, но бизнесмены не всегда честно показывают свои доходы. Поэтому введение курортного сбора может быть оправдано», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

В Ярославскую области приезжает в год около 3 миллионов туристов, причем большая часть турпотока приходится на города «Золотого кольца» — Ярославль, Ростов, Переславль и Углич.