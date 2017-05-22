Ростов-на-Дону, 22 мая, 2017, 10:57 — ИА Регнум.

На прошлой неделе интернет-издания Ростовской области запестрели яркими заголовками об открытии специалистов одного из структурных предприятий Росгеологии. Якобы на юге Донского края есть участки, которые хранят в себе не только природный газ, но и нефть. Об этом говорят результаты бурения, сейсморазведочных и электроразведочных работ.

Macd.ru Нефть

Корреспондент ИА REGNUM обратился за подтверждением или опровержением этого заявления к учёным Южного федерального университета, которые более 10 лет изучают природные богатства Донского региона. В частности, упор экспедиторов сделан на добычу природного газа. Он действительно есть, его добыча ведётся. Но, к слову, в январе-марте 2017 года добыча природного газа сократилась на 8,9%.

Что касается добычи «чёрного золота», то эта деятельность не так перспективна, считает директор Института наук о Земле ЮФУ, кандидат географических наук Андрей Кузнецов. По его словам, залежей нефти в Ростовской области (если они есть) не так много, как преподносится.

Еще один источник в вузе на вопрос корреспондента ИА REGNUM очень удивился: «Добыча нефти на Дону? Нет, это «утка». Но если быть не настолько категоричным, то очень сомнительная информация. По моему мнению, это непроверенные данные, которые с большей долей вероятности не имеют право на жизнь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , ученые Ростовской области и соседних регионов регулярно изучают природные ресурсы региона. Так, в частности, в 2014 году ученые Института аридных зон Южного научного центра РАН предложили освоить новое месторождение золота. По их сведениям, в недрах донской земли хранится около 70 тонн ценного металла.

Но и тогда эта новость сенсацией не стала. О золотом запасе Керчика, который предполагалось исследовать, ученым известно еще с 1950-х годов. Но дальше поисковых работ дело не сдвинулось.