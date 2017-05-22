Лондон, 22 мая, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Если уговоры не помогут, робот связывается с полицией, которая будет решать проблемы традиционными способами.

Mti.edu.ru Робот Алантим

В ходе демонстрационной сессии робот с хорошим английским произношением сказал в адрес британских фанатов: «Я читал в интернете, что многие английские фанаты сомневаются в безопасности посещения России. Тебе не о чем беспокоиться, друг, я буду защищать тебя лично».

Опасения у англичан стали возникать после того, как во время финального турнира европейского первенства 2016 года, проходившего во Франции, на улицах Марселя российские фаны жестко поговорили с пятикратно превосходящими силами британского противника, обратив последнего в бегство.