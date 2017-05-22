Донецк, 22 мая, 2017, 10:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 21 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 63 раза, сообщают 22 мая СМИ народных республик.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM МЧС ДНР. После обстрела. ДНР. 2017

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Калиновка, Смелое, Желобок, Санжаровка, Логвиново, пгт Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23−2, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, в результате обстрела украинской артиллерией ранена одна мирная жительница. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 63 раза. Под огнем оказались 22 населенных пункта.

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В результате обстрела со стороны украинских силовиков была ранена мирная жительница села Спартак. На данный момент состояние женщины удовлетворительное.

Также украинская артиллерия повредила четыре дома в Докучаевске, один дом в поселке Трудовские, еще один — в Донецке и два дома с магазином в Ясиноватой и селе Спартак.

Помимо этого, украинская армия снова обстреливала Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Станция продолжает работать, однако администрация может в любой момент принять решение об остановке станции, если обстрелы продолжатся.

По данным Украины, двое украинских солдат были ранены, «Штаб АТО» зафиксировал 48 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Водяного, Павлополя, Лебединского, Чермалыка, Гнутово, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Верхнеторецкого, Опытного, Песков, Троицкого, Каменки, Зайцево, Малинового, Майорска, Крымского, Золотого.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года после того, как Киев ввел свои войска в Донбасс, чтобы подавить протесты русскоязычного населения Украины. Ополченцы смогли дать отпор ВСУ, после чего конфликт перешел в затяжную стадию и длится до сих пор.