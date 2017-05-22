Ярославль, 22 мая, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Руководство Ярославской области подготовило проект закона, ужесточающего требования к работе маршрутных такси. Транспортные предприятия будут лишать права возить пассажиров за такие провинности как нарушение расписания движения, посадка или высадка пассажиров в неустановленных местах, не предоставление отчета о перевозках. Законопроект «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в Ярославской области» в ближайшее время будет внесен в Ярославскую областную думу. Текст законопроекта имеется в распоряжении ИА REGNUM.

ИА REGNUM Маршрутка в Ярославле

В настоящее время право возить пассажиров разыгрывается на конкурсе и дается на 5 лет. Оно закреплено в свидетельстве об осуществлении перевозок по регулярному маршруту. Проект закона определяет, в каких случаях свидетельство может быть отозвано. Это:

«1) систематическое (три раза и более в течение 6 месяцев подряд) по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества:

а) несоблюдение установленного расписания движения;

б) осуществление посадки или высадки пассажиров в местах, не указанных в свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

в) осуществление перевозки пассажиров по улицам, автодорогам, не указанным в свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

г) несоблюдение характеристик транспортных средств, влияющих на качество регулярных перевозок, указанных в свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

2) неосуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участником договора простого товарищества более чем 10% количества рейсов, планируемых расписанием движения за отчетный период (квартал);

3) систематическое (три раза и более в течение 6 месяцев подряд) привлечение юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества к административной ответственности за нарушения требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

4) повторное нарушение в течение календарного года представления или непредставление ежеквартального отчета об осуществлении регулярных перевозок в соответствии с требованиями, установленными законодательством, или предоставление недостоверных сведений в отчете по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества».

Эксперты полагают, что за такие провинности можно лишить свидетельства практически любого частного перевозчика. Объем перевозок автотранспортом в Ярославской области оценивается примерно в 5,5 млрд рублей в год, из них 2,8 млрд — в городе Ярославле. В Ярославле 1,5 млрд рублей собирает муниципальный общественный транспорт, а 1,3 — частный. В городах области и на межмуниципальных маршрутах большинство перевозок осуществляют частные предприятия.

«Сейчас правила перевозок регулируется 220 федеральным законом, многие регионы принимают и свои законы, регламентирующие пассажирские перевозки. Как правило, это серьезные законы, прописывающие полномочия органов власти, ответственность перевозчиков и так далее. В законопроекте, который разработан в Ярославской области, есть только два момента — как отозвать свидетельство у перевозчиков и как без конкурса запустить на маршрут нового перевозчика», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из экспертов транспортной отрасли Ярославской области.

Проект закона предусматривает, что выдача свидетельства об осуществлении перевозок может проводится и до проведения конкурса. Это может произойти в двух случаях: если прежний перевозчик отказался работать и для «обследования потенциального пассажиропотока на устанавливаемом (изменяемом) маршруте».

Решать судьбу предпринимателей будет уполномоченный орган, выдавший свидетельство (в городе Ярославле это комитет по транспорту мэрии) и суд. Только по его решению можно будет отзывать свидетельство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля объявила о замене автобусов маршрутных такси на новые, соответствующие требованиям Евро-5, кроме того, к маршруткам предъявили и ряд других требований. Однако эти требования вызвали недовольство ряда перевозчиков.

Эксперты полагают, что новый закон в случае его принятия может существенно изменить рынок пассажирских перевозок в Ярославской области.