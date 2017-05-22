Волгоград, 22 мая, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Жильцы дома по проспекту Университетскому, 60 в Волгограде, который был разрушен в результате взрыва бытового газа, смогут уже в ближайшие 1,5 месяца приобрести новое жильё. Сертификат, дающий право на приобретение квадратных метров жители признанного аварийным дома получат до 1 июля. Причем купить жильё пострадавшие смогут не только в Волгограде, а на всей территории Волгоградской области — как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

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Могут граждане с помощью сертификата приобрести и большее по жилплощади жильё, чем было у них до взрыва. Для этого необходимо будет внести соответствующую доплату.

Как отметила заместитель главы региона Валентина Гречина, семье, состоящей из нескольких человек, сертификат будет выдаваться в долевую собственность на всех членов семьи. Выдачей документа займется комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Варианты квартир пострадавшим уже предложены. Это готовое жильё с отделкой в новых микрорайонах «Родниковая долина», «Янтарный город» и «Комарово».

"Мы думаем приобрести квартиру в «Родниковой долине». Садик здесь есть, школа строится — это важно. Да и сама квартира очень понравилась, красивая отделка, в доме автономное отопление, рядом благоустроенный уютный двор», — поделилась впечатлениями Галина Макаренко.

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В Волгограде арестованы подозреваемые в причастности к взрыву в жилом доме

Однако есть и такие, кто всё же надеется вернуться в свой новый-старый дом, предполагая, что на месте рухнувшего будет возведено новое здание.

Жители смогут распорядиться жилищными сертификатами до 1 декабря 2017 года. До этого срока лишившимся крыши над головой горожанам предоставлены бесплатно места в гостиницах. Кроме того, тем, кто нашел временное жилье самостоятельно, предоставят компенсацию из расчета до 15 тыс. рублей за однокомнатную квартиру и до 20 тыс. рублей — за квартиру из двух и трёх комнат. При этом обязательное условие — официально оформленный договор найма жилья.

Добавим, что сертификаты для приобретения другого жилья выдаются взамен утраченного из расчета 35 тысяч рублей за один квадратный метр. Именно по такой цене сегодня предлагают готовое жилье в новостройках ряд волгоградских компаний-застройщиков, участвующих в программе «Жилье для российской семьи».

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Разрушенному после взрыва дому в Волгограде вынесли приговор

Напомним, по итогам обследования специальной комиссией дом №60 по проспекту Университетский был признан аварийным и подлежащим сносу.

В настоящее время в стационарах города остаются 11 пострадавших при обрушении дома. Девять из них находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи №7.

«Общая динамика состояния пациентов оценивается как положительная, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Ежедневно проводятся консультации с главными внештатными специалистами Волгоградской области и федеральных клиник», — отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва дома по проспекту Университетскому, 60 в Советском районе Волгограда, который прогремел днем 19 мая, погибли четыре человека. Это три жительницы дома и работник газовой службы, приехавший на место для устранения утечки газа.